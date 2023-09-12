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政大新形象短片曝光！緋村宗祐演出　校友大讚風格創新

▲▼政大新版形象短片，廣告系校友劉明群擔任導演，緋村宗祐、狗才樂團友情演出，活潑多樣的風格加上豪華陣容，獲得高度肯定。（圖／政大提供）

▲政大新版形象短片，廣告系校友劉明群擔任導演，緋村宗祐（見圖）、狗才樂團友情演出。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

為迎接百年校慶，政大日前釋出2023新版形象短片，以「多元創新、共享蛻變」為主題，邀請廣告系校友劉明群擔任導演，政大在校生、黑音社成員緋村宗祐、狗才樂團友情演出，活潑多樣的風格加上豪華陣容，讓影片僅上線粉專一天，點閱率便已破萬，按讚數破千，更引發校友以厭世幽默的「政大式」讚美，展現對內容的高度肯定。

政大將在民國106年迎接百年校慶，為傳遞學校跨領域、國際化等創新校園特點，校方日前釋出全新的形象短片，由政大在校生、各大特色單位以及參與節目《大嘻哈時代》的黑音社成員緋村宗祐、狗才樂團友情演出。

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這次形象短片由畢業於政大廣告系的校友、知名導演劉明群操刀，劉明群為許多知名品牌與藝人操刀廣告ＭＶ，具有專業且精湛的影像經驗。劉明群分享，考量形象短片會接觸大量潛在新生，故以接近新世代視聽習慣的快節奏、高質感為主打特點，並且強調轉場剪接，貫穿學校人文社科亮點，並展現數位創新發展，期望能打中年輕族群偏好。

政大表示，為秉持與新世代接軌的理念，影片開頭即以吸睛的空拍畫面呈現，快速帶領觀眾縱橫中正圖書館、四維堂、綜合院館等代表性地標，搭配清亮的「關於政大，你會想到什麼？」旁白，以活潑、連貫的鏡頭運動以及鮮豔色調、插畫貼圖設計，呈現多采多姿的政大校園。

▲▼政大新版形象短片，廣告系校友劉明群擔任導演，緋村宗祐、狗才樂團友情演出，活潑多樣的風格加上豪華陣容，獲得高度肯定。（圖／政大提供）

▲政大新版形象短片，達賢圖書館也在內。（圖／政大提供）

此外，這支影片也呈現多面向的校園特點，包括政大雄鷹籃球隊、橄欖球隊的熱血激昂、X學院及創客空間的創意想像、心智科學腦造影中心的學術發想、以及黑音社、搖滾樂社的樂音激盪等，傳遞跨域、創新的校園氛圍。更邀請黑音社成員、曾參與節目《大嘻哈時代》的緋村宗祐和狗才樂團友情客串，展現政大學生的多元面貌。

這支影片活潑多樣風格，引發許多政大學生及校友熱烈迴響與轉貼，有的校友表示：「這不是我認識的政大」、「裡面的政大怎麼看起來比較好玩」，還有校友提到「會不會有廣告不實的嫌疑」，以厭世幽默的「政大式」讚美，展現對內容的高度肯定。

▲▼政大新版形象短片，廣告系校友劉明群擔任導演，緋村宗祐、狗才樂團友情演出，活潑多樣的風格加上豪華陣容，獲得高度肯定。（圖／政大提供）

▲政大新版形象短片，由廣告系校友劉明群（圖左）擔任導演，活潑多樣的風格加上豪華陣容，獲得高度肯定。（圖／政大提供）

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