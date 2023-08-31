冷氣砸死女大生「只賠」180萬？律師解答：罵之前先把事情搞清楚

▲板橋7月間發生冷氣砸死人案。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一處社區大樓，7月間發生冷氣砸死21歲政大女學生的案件，新北地檢署29日審議結果出爐，決定補償女大生家屬180萬元，但卻也引來不少人質疑「人命只值180萬」、「念到政大只值180萬」。對此，對此，律師林智群也解釋了只補償180萬元的原因，直言「罵之前，可不可以先把事情搞清楚啊？」

新北地檢署表示，今年7月間黃姓女大生在新北市新埔捷運站遭冷氣砸死，法務部與犯罪被害人保護協會協助家屬申請犯罪被害補償。新北地檢署29日下午開會審議，因女大生確係因犯罪行為而死亡，犯罪事實明確，全數出席委員決定補償新台幣180萬元。

消息一出，隨即引發部分網友不滿，認為「人命只值180萬」、「念到政大只值180萬」。對此，林智群30日也在臉書發文感嘆，「欸麻煩去了解一下相關法律規定好不好！」他解釋，《犯罪被害人權益保障法》是國家為了保護被害人，先補償給被害人家屬的金錢，而上限就是180萬，家屬之後還是可以找冷氣工人或廠商求償。

林智群指出，先前舊規定雖然全部項目加起來可以加到210萬，但如果被害人有領保險100萬的話，是要扣掉的，最後只能領110萬元，且家屬可以向冷氣廠商請求的金額，也要扣掉國家給的補償金數額。

林智群表示，現在已改採「單筆定額制」，非「代位求償」性質，不管被害人有沒有保險，家屬一次就是可以拿180萬元，另外向冷氣廠商請求賠償時，也不用扣掉180萬元，「這樣清楚了嗎？罵之前，可不可以先把事情搞清楚啊？」