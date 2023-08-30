政大女等公車遭「17F高墜下」冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

▲板橋7月間發生冷氣砸死人案，驚悚畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一處社區大樓，7月間發生冷氣砸死21歲政大女學生的案件，引發社會關注！事發過後，法務部與被害人保護協會協助家屬申請犯罪被害補償。新北地檢署29日審議結果出爐，決定補償女大生家屬180萬元。

回顧整起事發經過，21歲黃姓女大生7月20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，不料，一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突然從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁黃女的姊姊目擊全程，趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

新北地檢署表示，今年7月間黃姓女大生在新北市新埔捷運站遭冷氣砸死，法務部與犯罪被害人保護協會協助家屬申請犯罪被害補償。新北地檢署29日下午開會審議，因女大生確係因犯罪行為而死亡，犯罪事實明確，全數出席委員決定補償新台幣180萬元。

犯罪被害人權益保障法新法7月施行，強調對犯罪被害人及其家屬的尊嚴、同理，並透過公私協力，擴大深化服務內涵，落實對犯罪被害人各項權益的保障。法務部及臺灣高等檢察署亦要求各地檢署應落實新法意旨，依該法第64條規定，如係犯罪事實明確者，應自收受申請書之日起，儘速召開審議會，新北地檢署在案發後一個多月即完整調查、審議。