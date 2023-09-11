中秋烤肉幫備料、搬酒「只留媳婦1人收」！被婆家情勒5年　不忍了

▲原PO被婆婆情勒5年，今年不忍了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

中秋節即將來臨，除了吃月餅和烤肉之外，最重要的就是要和親友團聚，一名人妻表示，連續5年的中秋節都是她在張羅，備料、烤肉、搬酒，大家吃飽就拍拍屁股走人，留她一人善後，婆婆遞給她一張紙條，上面是大伯、二伯指定的中秋菜色，這5年來，婆婆總是用情勒的方式，要原PO別計較，大家都是一家人。

人妻在臉書「匿名公社」發文，一進婆家就聽到大家在討論中秋節烤肉，大伯、二伯兩家直接點菜，至少要有和牛、牛小排、龍蝦、干貝，婆婆拿著紙筆狂寫，晚餐結束後，婆婆將紙條遞給她，「開始情勒她辛苦一輩子，為了這三個兒子沒日沒夜的工作賺錢忙家務，30幾年來沒享過一天福」。

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人妻翻譯婆婆的背後含意，講白話就是，大伯、二伯賺不多，都把資源留給老公，「妳老公才能唸到碩士，還有機會娶妳這富家千金，現在小弟自己開公司，賺的比哥哥們多很多，中秋節就別計較，他們要吃什麼媳婦妳就去訂，去張羅，都是一家人」。

原PO坦言，結婚5年來，張羅這些不是問題，也不計較錢，但每年都是她備料、烤肉、搬酒、收拾善後，其他人都拍拍屁股走人，公婆也是早早就去睡覺，被情勒5年了，她今年直接回婆婆，「我們決定出國玩，機票也已經訂好了，最多幫大家訂食材，其他的你們自己搞定」。

原PO提到，「老公很孝順，也很感念他的哥哥們，不過這次我說要出國，他沒有反對也默許了，大概也感到每年吃虧不舒服了」。

貼文一出，掀起網友討論，「要學會拒絕，我也是今年才懂得說：不」、「放大絕，記得食材貨到付款」、「還訂食材，真是好人」、「吃力不討好，喝醉了還要打掃，僅只一次絕無下次」、「張羅出錢都還好，但結束後還不幫忙一起收拾就說不過去了」、「好歹吃飽也幫忙收拾，說幾句辛苦了，謝謝招待！才有下次」。

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