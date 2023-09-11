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美國在台協會高雄分處長張子霖首次拜會黃偉哲　雙方討論台美城市外交

▲美國在台協會高雄分處長張子霖首次拜會黃偉哲，雙方相談甚歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲美國在台協會高雄分處長張子霖首次拜會黃偉哲，雙方相談甚歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國在台協會高雄分處處長張子霖(Neil Gibson)及副分處長顧杉明(Samuel Goffman)於今(2023)年8月就任，特於11日赴台南市政府拜會黃偉哲市長，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接訪賓蒞臨，除就台美交流進行初步討論外，黃市長也邀請美國在台協會2024年一同參加台南400活動。

▲美國在台協會高雄分處長張子霖首次拜會黃偉哲，雙方相談甚歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝張分處長上任第2個星期就造訪台南，希望此次造訪能讓美國在台協會高雄分處的朋友們更加認識台南的文化、人文以及美食，歷年來AIT駐台代表們也會利用假日到台南觀光，希望張分處長有機會也能帶家人來造訪台南。明年是台南400，年初開始將會舉辦台灣燈會、國際蘭展等一系列的活動，黃偉哲市長也特別邀請張分處長明年能到台南共襄盛舉。

黃偉哲市長提及今天乃是911事件22周年，他表示22年來台灣與美國信仰著相同的民主自由理念與價值，始終堅定的站在一起，也盼望大家都能更加努力站在民主正義的一方。

▲美國在台協會高雄分處長張子霖首次拜會黃偉哲，雙方相談甚歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張子霖分處長非常感謝黃市長熱情地接待，也期待未來美國與南台灣在各方面都有更多的交流機會，加深雙方人民之間的友誼及合作夥伴關係。

▲美國在台協會高雄分處長張子霖首次拜會黃偉哲，雙方相談甚歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張子霖分處長為二度駐台，並曾任職於美國駐日本大使館、美國駐菲律賓大使館、美國駐經濟合作暨發展組織（OECD）代表團以及美國駐伊拉克大使館。顧杉明副分處長則已從事外交工作12年，曾派駐中國、波蘭等地的美國使館。

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