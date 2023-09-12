引用「亡國詩」宣傳杭州亞運！人民日報遭轟沒文化…急刪滅火

▲人民日報引諷刺詩宣傳杭州亞運。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

為宣傳杭州亞運，中國人民日報11日發布影片，用「直把杭州作汴州」讚揚杭州之美。然而這首詩本意是諷刺南宋掌權者苟且偷生、不顧亡國之恨，影片發布後遭大肆批評，目前已刪除。

據星島日報，中國人民日報11日在官方微博以「跟著課文看杭州，一起感受杭州之美」為題發布影片，為即將到來的杭州亞運宣傳，影片中引用多首中國詩詞、文章，讚揚杭州之美。

報導指出，這支宣傳影片卻因為引用南宋詩人林升「題臨安邸」而引來批評。

「題臨安邸」的全文為「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州」，是林升創作於北宋首都汴梁被攻陷，宋朝皇帝逃到臨安，即今日杭州，建立南宋之時。藉此詩諷刺南宋掌權者只顧享受眼前的歌舞，對外屈膝投降，表面上雖是讚美杭州之美，實際上是批判苟且偷生，不顧亡國之恨。

報導提到，不少中國網友對於引用「亡國詩」宣傳杭州亞運感到不滿，批評聲浪諸如「用這首詩合適嗎，是陰陽怪氣還是認真的」、「想不通到底是什麼樣的人在做宣傳工作」、「沒想到人民日報的文化水平這麼低」等等。

目前人民日報的微博已經刪除了該部影片與貼文。

據公開資訊，「題臨安邸」是收錄於人民教育出版社語文五年級上冊的課本中，是中國小學生必背古詩詞。原本人民日報的影片時長1分33秒，除了收錄「題臨安邸」之外，也收錄了白居易的「錢塘湖春行」、蘇東坡的「飲湖上初晴後雨」等作品。