蛤？這是蝦咪貨！　南小小學生抓白蝦摸馬蹄蛤

▲南大附小與雲林金湖農業休閒區攜手設計《蛤？這是蝦咪貨！》課程，帶領學生探索馬蹄蛤與白蝦產業，以及參觀梧北社區的鐵花窗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南大附小與雲林金湖農業休閒區攜手設計《蛤？這是蝦咪貨！》課程，帶領學生探索馬蹄蛤與白蝦產業，以及參觀梧北社區的鐵花窗，學生除驚見超大「蜆」，又驚呼蝦子怎麼有那麼多隻腳，課程處處充滿驚喜。

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馬蹄蛤主題館負責人曾界崇、曾聖文父子兩人提到，俗稱馬蹄蛤的紅樹蜆，是一種「蜆」，拿出台灣蜆、文蛤及馬蹄蛤讓學生觀察，並帶領學生參觀紅樹林生態。學生黃頡宇說，台灣蜆和馬蹄蛤都有凸起的輪狀生長痕，皆是花蜆科貝類，文蛤殼面比較光滑，真不知巨大的馬蹄蛤嘗起來滋味如何？

李富正秉持生態養殖理念經營好蝦冏男社，指導學生以蝦傘捕白蝦，當活跳跳的魚和蝦出現在蝦傘上時，令學生雀躍不已，並輔以圖片介紹白蝦的一生及身體構造，學生黃可說，仔細點數發現蝦子有顎足、步足、泳足、尾肢共14對腳，讓人好吃驚呢！

因鐵花窗爆紅的口湖鄉梧北社區，學生訪問社區居民對此一轉變的看法，居民表示更有歸屬感與榮譽感，也有人覺得社區更充滿活力。一場社區巡禮下來，學生對13幅以村民生活為題材的鐵花窗，以及「民主先聲」李萬居的故居留下深刻印象。

南大附小指導老師陳怡均表示，此次戶外教學設計「富貴蜆中求」與「海味蝦咪貨」兩套完整教案，結合食農與環境教育，並落實永續發展目標（SDGs）。金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍表示，將漁業遊程轉變為教學課程，有助提升產業的競爭力。