小學生一堆在用「LINE」　媽慌：該幫孩子辦嗎！家長吵翻

▲國小生一堆人在用LINE，引發家長擔憂。（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著科技日趨發達，智慧型手機人手一機，而通訊社交軟體 LINE 更是幾乎人人必備。近日，就有一名母親在臉書社團「匿名公社」發文表示，學校老師建議小五女兒申請 LINE 帳號，以便確認補課時間，更聲稱「幾乎每位國小學生都已經擁有 LINE」，不過這位家長卻對此說法感到疑惑，猶豫是否該幫孩子申辦。

一名母親在「匿名公社」發文表示，剛升上小學五年級的女兒並未提出要辦 LINE 帳號的要求，而是由才藝老師建議。這位母親強調，她已經與老師溝通，認為僅僅告知補課時間即可，無需特地為此給孩子辦LINE。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名家長認為，雖然她給了孩子手機，但主要是為了方便接送，並沒有其他功能。因此，對於老師提出的要求，她感到有些懷疑，家長也提到，學校老師表示幾乎每個國小學生都有LINE帳號。

文章曝光後，這名母親的疑惑引發了許多家長的熱烈討論，「早一點學習使用並不是壞事！自身的教導、互動比較重要」、「我大寶5歲就有自己的手機門號跟LINE了」、「與其讓小朋友偷偷摸摸自己錯誤使用，不如正確教導如何使用並且可以防止一些錯誤行為」、「我女兒現在3歲多就會用我們的帳號打給他認識的人了」、「兒子幼稚園我就幫他申請了LINE、FB」。

不過，也有不少家長並不認同為孩童辦 LINE，紛紛留言表示，「國小搞LINE根本自找麻煩」、「有LINE不就等於要給他手機或電腦，至少國中吧，我以前高中才有勒」、「我家小孩目前要上國一了，我們還是沒打算給！從小有教的好，就不會吵著要，所有的通訊軟體都不是什麼靠譜的安全東西，不如先好好檢視自己對小孩的心智成熟度瞭解多少」、「我們那個年代根本沒有手機，只有一元可以打電話，還不是活的好好的，也沒有不見」、「先不要，賴群其實蠻可怕的」。