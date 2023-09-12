拆水泥槽倒塌「癱瘓台鐵高鐵」影響13萬旅客　包商賠1億獲緩起訴

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓東南水泥去年4月1日施工拆除儲料槽時，疑因施工不慎，導致塔體倒塌壓壞高鐵、台鐵高壓線路，造成雙鐵癱瘓，影響超過13萬人次，市府等相關單位查出承包廠商沒有由上而下拆除，反而便宜行事用「砍樹法」的傾倒式工法，導致意外。橋頭地檢署調查後，認定包商 考量意外沒有造成人員傷亡，承包廠商也拿出近1億元賠償和解，因此偵結給予緩起訴處分。

▲司機看到水泥塔倒塌，瞬間跳車狂奔。（圖／翻攝記者爆料網）

▲高雄水泥廠拆廠房致電塔倒塌。（圖／台電提供）

這起意外發生在去年4月1日下午3時許，東南水泥廠委外包商在進行拆除儲料槽水泥塔時，因為操作不慎造成高塔倒塌，意外發生後，網路上流傳一段拆除儲料槽水泥塔的另一角度影片，其中駕駛怪手的司機發現水泥塔倒塌的方向不對，立刻跳車逃跑，但馬上被粉塵吞沒。

▲水泥塔倒塌「可怕角度」影片曝光！司機跳車狂奔10秒…遭粉塵吞沒。（圖／翻攝記者爆料網）

影片顯示，怪手駕駛不斷用鐵球槌打水泥塔，直到影片1分54秒時水泥塔突然向右後方倒塌，但底部疑似支撐不住，瞬間往怪手方向倒，而怪手駕駛先開車倒退，發現速度太慢逃不掉後，立刻跳車逃跑，怪手駕駛徒步逃跑10秒後，整個水泥塔坍塌，揚起的粉塵也瞬間將駕駛及周圍的地面吞沒，畫面非常驚險。

▲東南水泥傳出工安意外。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起意外最大的影響是造成台鐵、高鐵楠梓、左營間中斷，影響清明連假返鄉的人潮超過13萬人次，檢、警後續偵辦查出，儲料槽拆除工程由炯德營造承攬，再轉包給翔成工程，監工則是炯德營造林姓員工，因此將營造商的李姓負責人、葉姓負責人、林姓員工，列為公共危險罪被告，3人應訊時坦承不諱，明知應依循核定施工計畫書進行拆除，竟貪圖方便，共同變更以一次性傾倒工法拆除。

▲東南水泥傳出工安意外。（圖／記者陳宏瑞攝）

事發後，炯德營造分別賠給高鐵6000萬元、台鐵748萬8661元、台電1347萬7342元、高市府300萬元及台南市府120萬元，總計將近1億元也都賠付完畢，檢方認定三人犯行明確，但已賠償近1億元，因此給予緩起訴處分，李、葉、林3人另須繳交公庫50、30、15萬元不等罰金。