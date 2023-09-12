慶祝好友退伍竟「公園拉K」　4男涼亭喧嘩飄塑膠味...全進警局

記者張君豪／台北報導

▲南港中研公園內有退伍軍人揪友拉K，遭警方盤查帶回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

8月12日晚間8時許，北市南港警分局舊庄所接獲民眾報案，指稱中研公園內有民眾喧嘩擾民，警方獲報到場，遠遠就聞到毒品K他命燃燒的塑膠味，警員發現一男子緊急將桌面東西掃到地上用鞋踩住，當場查扣吸管和K他命毒品一包，訊後依毒品危害防制條例規定移送警局裁罰。

根據警方調查，當時4人在涼亭拉K慶祝同行友人羅男（31歲、經查有毒品前科）退伍，相約在中研公園內吸毒慶祝，但未料晚間人潮較少的中研公園竟有警員來盤查，羅男見警上門，宛如當兵躲班長抓抽菸般，反射性把K他命掃到地面用鞋子壓住遮掩，但眼尖警員發現桌面仍有吸食用的吸管一支，警方盤查同夥4人中3人有毒品前科。

經毒品試劑檢測，吸管和不明粉末呈現3級毒品K他命陽性反應，警方依規定將4人帶回採尿送驗，訊後依觸犯毒品危害防制條例移送裁罰。南港警方呼籲，吸毒危害身心，切莫因一時好奇以身試法，如發現住家周遭有可疑人士施用或販賣毒品等行為，應立即向警方報案，以利及時查緝。

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