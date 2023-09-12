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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1前提「高虹安政治生涯結束了」　藍議員：連最挺她的都不敢碰

▲民眾黨不分區立委高虹安專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲高虹安爭議連環爆。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安捲入住豪宅、名車代步等爭議，還被前文化局長錢康明影射「好朋友」（男友李忠庭）干政。對此，國民黨台北市議員李柏毅表示，如果高虹安接下來沒有很多有利的東西，「我認為她的政治生涯已經結束了」，因連最挺高的民眾黨、國民黨，都已經幾乎不敢碰她了。

李柏毅在11日的《新聞面對面》政論節目指出，因為高虹安接下來還會碰到貪汙會不會被停職的問題，一審假如有罪就停職了，「為什麼會認為她結束，很簡單，高虹安當時是誰推薦過來的，郭董和柯文哲，郭董對這事情的反應是什麼，說我不清楚，以前這麼力挺高虹安的。」

李柏毅指出，民眾黨根本不曉得發生什麼事情，連最挺高虹安的兩個政黨（民眾黨、國民黨），都已經幾乎不敢碰她，國民黨主席朱立倫也沒講話了，朱主席也知道這個真的太瞎，你根本不要說其他政黨會怎麼來對付她，這是一定可以想見的。

▼李柏毅說，連民眾黨都幾乎不敢碰高虹安了。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨不分區立委高虹安專訪。（圖／記者林敬旻攝）

李柏毅說，高虹安住豪宅、豪車接送，不管租金多少錢，車多少錢，是不是她的，他不在意，這之後去調查到底有沒有對價關係就好，「但是我最在意的一點是，我先請問高虹安，有沒有約過相關局處首長到外面單獨開會過，連妳本人都不會做這事，結果妳的好朋友，居然敢把局處首長單獨約到外面談事情。」

李柏毅提到，「我在辦公室談不行？我在市長室談不行？為什麼要到外面來談？這是非常非常嚴重的問題，這不只是干政，我個人認為這一定有很多奇怪的地方在裡面。」他想問高虹安，「我不曉得妳是不知道，還是妳根本縱容他？」

▼高虹安。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨不分區立委高虹安專訪。（圖／記者林敬旻攝）

對於相關爭議，高虹安透過市府發出聲明表示，有關錢前局長臉書所載情事，經查核許多部分與事實不符，惟相信錢前局長是出於善意建言，市府察納雅言、虛心領受。

市府強調，高市長於知悉錢前局長指控所述李先生和其互動情事，已於第一時間要求政風處儘速立案調查，逐一了解各局處首長及市長室同仁，是否曾和李先生有逾越份際互動；政風處乃中央廉政署一條鞭機制，絕對秉公辦理，如徹查後並無此類指控情事，也希望儘速對外澄清，勿使新竹市政府團隊蒙受不白之冤。

▼李柏毅。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員李柏毅。（圖／記者李毓康攝）

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