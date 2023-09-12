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桃園環保局洽公區裝置藝術「山海桃園」　展現永續意識

▲桃園環保局洽公區裝置藝術「山海桃園」

▲環保局副局長呂明錡致贈感謝狀給「山海桃園」牆畫創作者唐采伶。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為創造洽公環境全新的沈浸式體驗，桃園市環保局邀請來自澎湖的海漂實驗室團隊，於該局民眾洽公區，打造一面結合在地意象與海洋廢棄物件元素的永續裝置藝術「山海桃園」牆畫作品日前完工，環保局11日由副局長呂明錡致贈感謝狀給創作者唐采伶，期透過跨域整合展現永續與生活的緊密關係。

海漂實驗室主理人、也是海廢藝術創作者唐采伶表示，本次創作概念以環境議題結合原鄉情懷，策展人的家鄉就是桃園，因此運用海洋廢棄物創作之外，更多了一層家鄉使命感，將各種海洋廢棄物件轉變成眼前美好的作品，除了帶更多人認識「海廢」，也希望民眾更了解有山有海的桃園，期待作品帶給民眾多一點永續意識，透過自身微小的改變，促成轉換台灣未來的面貌與影響力。▲桃園環保局洽公區裝置藝術「山海桃園」

環保局表示，永續環境不僅是近期企業品牌所討論的ESG思維，更延續並牽動著民眾的現代與未來生活，如何打造出一種溫暖不生硬的環境，同時表現出既多元又有趣的永續面貌。▲桃園環保局洽公區裝置藝術「山海桃園」

在系列主題的第一階段透過擅長使用多元媒材的海洋O2 Lab海漂實驗室，以海岸廢棄的漁網繩、漂流木、塑膠碎片等，在牆面上創作桃園拉拉山景、桃園觀音燈塔意象，以及象徵守護環境的貓頭鷹，讓原本造成污染的海漂垃圾，搖身一變成了藝術品的一部分。

▲桃園環保局洽公區裝置藝術「山海桃園」

環保局局長陳世偉說，以往公部門空間，幾乎皆以平面輸出相關標語，或張貼主題海報，對於訪客來說，互動性極低，記憶度也無法累積與深入，本次跳脫以往的思維框架，以藝術即生活的概念，邀請到專業團隊進駐，從製作期間，即獲得廣大訪客的注意力與討論話題，隨著作品的完成度越高，更獲得大家的一致好評。

▲桃園環保局洽公區裝置藝術「山海桃園」

而透過藝術創造喚起民眾關注海岸環境問題與環保意識，未來將逐步進行環保局各空間的主題改造，結合更多藝術家與民眾一同以共創為核心，導入美感設計，產生空間與人之間的無形共鳴，進而主動以身作起關心環保議題並產生行動，使桃園市環保局成為一座會呼吸的永續基地。

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