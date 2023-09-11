不到20分鐘「家裡變泳池」！嘉義光頭哥曝泡水慘照：水深150公分

▲家裡變成游泳池。（圖／翻攝自王勇達FB）



記者施怡妏／綜合報導

嘉義縣市昨（10）日降下豪雨，半個縣市都泡在水裡，各地傳出淹水、交通中斷災情，有網友貼出一張照片，只見一名光頭鬍鬚男，胸部以下泡在灰灰的泥水中，但卻露出微笑，照片發出後，超過7千名網友點讚，一度以為照片是P圖，就有人神出本尊，原來是綽號「玩命光頭」的義興閣掌中劇團第三代演員王勇達。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，貼出一張照片，「昨晚嘉義中埔...」。圖片中的光頭男子，胸下泡在水中，照片背景似乎是住家，水中還飄著藍白拖鞋、樹枝，不過光頭男子卻看著鏡頭露出微笑。

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貼文一出，網友們紛紛留言，「昨天嘉義那個雨量實在可怕」、「好慘啊…完全不敢想像，可是照片裡的大哥怎麼這麼有喜感」、「原來連巨石強森也逃不過洪水的命運」、「比水上流水席還誇張」。釣出一名自稱當事者的朋友透露，「圖是真的，照片裡的人是我朋友，他們住的地方在赤蘭溪旁，82快速道路附近，水都淹到交流道了」。

▲嘉義淹水。（圖／翻攝自王勇達FB）



有網友找出當事者，原來是「玩命光頭」義興閣掌中劇團第三代演員王勇達，他昨日在臉書發文，「赤蘭溪水真髒，不到20分鐘我家變游泳池，目前水深150公分」，還在文末講3次強調，「不是拍戲、不是拍戲、不是拍戲」。

許多網友關心狀況達哥的狀況，他幽默回應，「除了濕身，沒大礙」、「髒水讓我屁股癢死了」、「順便大掃除汰舊換新，過年省打掃了」、「真的比扯鈴還扯」，目前水已退，清淤泥中。

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