【廣編】專業營養團隊研製「桂格寶寶燉飯」再掀熱銷搶購潮　限時六折嚐鮮價起跑

▲全新「桂格寶寶燉飯」一次就推出兩種口味「藜麥毛豆鮮蝦」及「腰果起司豬肉」。

圖、文／佳格食品提供

嬰幼兒食品領導品牌桂格繼去年四月推出無添加寶寶粥大受好評後，今全新推出專為一歲以上大月齡寶寶打造的「桂格寶寶燉飯」！延續消費者對桂格寶寶食品系列的信任與期待，此次桂格寶寶燉飯推出「藜麥毛豆鮮蝦」及「腰果起司豬肉」兩大全新口味，皆由專業營養團隊研發，不論是寶寶成長需要的營養、口感及品管安全，皆為高品質的把關，期昐解決爸媽育兒的備餐困擾！即日起各大電商通路、藥局及母嬰專賣店全面上架，限時六折嚐鮮搶購。

桂格作為寶寶的營養專家，期許做為爸媽最佳的餐桌好戰友！桂格感受到許多爸媽早已敲碗燉飯許久的聲音，為回應廣大消費者的需求，今正式推出一歲以上大月齡寶寶為主要對象的「桂格寶寶燉飯」新品，以幫助爸媽銜接寶寶未來家庭共餐而設計。

全新「桂格寶寶燉飯」一次就推出兩種口味「藜麥毛豆鮮蝦」及「腰果起司豬肉」，即日起於各大藥局及嬰幼兒專賣店、大樹、啄木鳥、丁丁等實體藥局陸續上架，電商通路佳格健康GO、Momo、Pchome也都買得到，原價$400元/盒，一盒共三包入，新品上架期間全面享六折限時優惠，只要$239！想帶給寶寶不一樣味蕾饗宴的爸媽們、又或是希望可以減緩育兒忙碌的爸媽們，快來利用這個囤貨好時機，為家中寶寶再添成長關鍵營養新選擇。