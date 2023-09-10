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邁入「夏天的尾巴」！明起午後雷雨區縮小　周末降雨熱點擴全台

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

邁入夏天的尾巴，氣象局表示，明起(11日)水氣減少，天氣稍回穩，僅花東、恆春半島有零星雨，午後中南部和各地山區有雷陣雨，類似天氣將持續到周五(15日)；周末起(16日~17日)水氣再增加，各地午後嚴防雷雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，下周起水氣減少，天氣跟今天差滿多的，周一到周五(11日~15日)各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部和各地山區有短陣雨，降雨範圍縮小且雨勢短暫。

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黃恩鴻指出，其中周一到周三(11日~13日)偏北風，感受涼，不過下周在溫度逐漸回升過程，低溫約23度到25度，高溫約30度到32度，周三溫度會再高一些。

不過黃恩鴻提醒，周六、周日(16日~17日)水氣增多，環境偏南風，南部、東半部和各地山區將有短暫陣雨，雨區將再擴大。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」也表示，周間天氣較回穩，仍須留意午後雨，未來一周天氣，周一起水氣減少，多雲到晴為主，但山區、中南部局部平地仍易有午後雷陣雨，周末水氣再增多，降雨機率增高。

報天氣 - 中央氣象局」說明，過去幾天台灣處在不穩定的低壓帶環境中，中南部、花東出現明顯的降雨，不過周一起水氣終於減少了！大部分時間天氣回穩，白天感受暖熱，各地高溫約30到33度，夜間清晨則舒適，低溫約23到25度，但是中午過後「各地山區、中南部局部平地」仍要留意午後雷陣雨。

另周六、周日(16日～17日)水氣稍增多南部、花東降雨機率提高，留意短暫陣雨，其他各地易有午後雷陣雨。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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