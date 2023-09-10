大雷雨彈「砸垮木造屋」！嘉南各地傳災情　火車站慘成漂漂河

▲嘉義一處木造房屋，疑似不堪大雨轟炸，當場倒塌。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受低壓帶影響影響，嘉義縣、嘉義市及台南市今晚出現局部豪雨或大豪雨，各地紛紛傳出災情。有民眾就直擊，嘉義市蘭井街跟興中街口的一處木造房屋，疑似不堪大雨轟炸，當場倒塌，所幸目前尚無傳出人員受困。

臉書社團「綠豆嘉義人」稍早發文，表示因大雨不斷，嘉義市蘭井街跟興中街口的一處木造房屋剛剛倒塌，已報警處理。據了解，該木屋長期為文化夜市攤商置放攤車用，目前尚無傳出人員受困。

另外，嘉義受到影響也相當嚴重，就連火車站的鐵軌也被水淹沒，火車站鐵軌宛如成了漂漂河；而民雄也因暴雨淹水，鄉長林于玲提醒，通往竹崎交流道路中是正大路大崎村路段嚴重淹水，請來往車輛請改道。

▲嘉義暴雨，火車站鐵軌變漂漂河。

氣象局晚間8點30分發布豪雨特報，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(10日)晚至明(11日)晨嘉義縣、嘉義市及台南市有局部豪雨或大豪雨發生，高雄市、屏東縣山區及雲林縣地區有局部大雨或豪雨發生，台中、彰化、南投、高雄、屏東、澎湖地區有局部大雨發生的機率，另外氣象局也針對嘉義市、嘉義縣、台南市、彰化縣、雲林縣5縣市連續發布4起「大雷雨」即時訊息。