IKEA喊「300種產品降價」　宜家中國受房市低迷影響再推分期

▲中國IKEA喊出未來會有逾3百種商品降價。（示意圖／路透社）

記者陳致平／綜合報導

中國房市陷入疲軟，接連影響家具市場的銷售，根據中國國家統計局資料顯示，國內家具類零售總額僅較去年同期微幅增長0.1%，為126億元人民幣。瑞典家具霸主宜家（IKEA）近日也在中國宣布，未來計畫對超過300種產品降價，並提供消費者分期服務，以因應低迷的消費市場。

根據《界面新聞》報導，宜家中國高級商業副總裁弗朗索瓦（Francois Brenti）表示，2024年宜家會有推出專為中國市場打造的2000項新品，且對300多種產品進行降價。他強調，宜家此次是長期性降價，並非一時性的措施。

這是宜家對現今消費趨勢的回應，同時也受到家具業同行趨勢所推動，弗朗索瓦表示，這次不僅僅是針對某個單一品項，而是不同系列的產品和產品組合。他強調，宜家都會做適當的考慮和調整。

報導指出，受大環境經濟影響，消費習慣趨於理性，家居行業紛紛拿出降價舉措來挽留消費者。除了宜家外，中國家居業龍頭居然之家、紅星美凱龍也推出折扣優惠搶市。

另外像是一些定制家居品牌也跟進調整價格，將定制衣櫃和櫥櫃降至599-699元的歷史新低。

宜家中國總裁兼首席可持續發展官龐安澤（Pontus Erntell）透露，現今宜家線下門店的客流量已經回到了疫情前水準，從1月份開始到現在客流量對比去年同期增加了30%。

未來，宜家將會進一步打造新商場，值得注意的是，宜家將在這批開店計畫中會推出靈感設計中心（Plan & Order Point），旨在讓消費者通過與設計專家一對一的溝通實現個性化的家居定制設計，這是在中國市場全新的商業形式。

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