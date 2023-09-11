數錢真的會數到「手抽筋」　物理治療師分享媽媽手復建和預防

▲圖1：媽媽手的疼痛位置。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

提重物、抱小孩，甚至是滑手機時若都感覺手腕或大拇指疼痛，小心可能已經罹患「媽媽手」；台中榮總埔里分院指出，該病症特別容易發生於剛生完小孩的媽媽，所以俗稱媽媽手，不過並不是只有媽媽才會得媽媽手，想迅速復原就需掌握復建原則。

埔榮醫院說明，媽媽手正式醫學名稱為狄魁文氏症（De Quervain's Syndrome），即「狹窄性肌腱滑膜炎」，是一種肌腱發炎症狀，而新手媽媽在抱小孩時，容易因為緊張而用力過大或大拇指太過用力來抱住小孩，久而久之就變成了肌腱炎；許多不同職業的人也可能患上這種病症，例如廚師、美髮師、長時間使用3C的上班族、低頭族，以及需要經常數鈔票的會計和銀行人員等。

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▲▼圖2：肌肉拉長運動；圖3：抓力運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮物理治療師蔡旻記表示，媽媽手主要會在大拇指下方靠近腕關節的部位有局部疼痛，尤其是當大拇指翹起來比「讚」的動作時，疼痛感最強（圖1），但無須太過擔心得了媽媽手，把握以下幾個復建原則即可很快恢復：

▲圖4：橡皮筋肌力加強運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

如果是急性發作，有紅腫熱痛的情形者，可局部冰敷，並使用護腕來保護固定、避免大拇指的反覆使用；急性期過後可藉由物理治療的熱敷、電療、低能量雷射等去改善疼痛，並且促進組織修復；症狀嚴重者可考慮以震波治療加速肌腱恢復，或請醫師施打增生治療以促進組織修復；並且可在不產生疼痛的前提下做手腕運動（圖2至4），有助於紓緩疼痛、保健預防。