　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

數錢真的會數到「手抽筋」　物理治療師分享媽媽手復建和預防

▲圖1：媽媽手的疼痛位置。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖1：媽媽手的疼痛位置。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

提重物、抱小孩，甚至是滑手機時若都感覺手腕或大拇指疼痛，小心可能已經罹患「媽媽手」；台中榮總埔里分院指出，該病症特別容易發生於剛生完小孩的媽媽，所以俗稱媽媽手，不過並不是只有媽媽才會得媽媽手，想迅速復原就需掌握復建原則。

埔榮醫院說明，媽媽手正式醫學名稱為狄魁文氏症（De Quervain's Syndrome），即「狹窄性肌腱滑膜炎」，是一種肌腱發炎症狀，而新手媽媽在抱小孩時，容易因為緊張而用力過大或大拇指太過用力來抱住小孩，久而久之就變成了肌腱炎；許多不同職業的人也可能患上這種病症，例如廚師、美髮師、長時間使用3C的上班族、低頭族，以及需要經常數鈔票的會計和銀行人員等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圖2：肌肉拉長運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖2：肌肉拉長運動；圖3：抓力運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲媽媽手患者需把握復建原則，才能快速恢復。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮物理治療師蔡旻記表示，媽媽手主要會在大拇指下方靠近腕關節的部位有局部疼痛，尤其是當大拇指翹起來比「讚」的動作時，疼痛感最強（圖1），但無須太過擔心得了媽媽手，把握以下幾個復建原則即可很快恢復：

▲圖4：橡皮筋肌力加強運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖4：橡皮筋肌力加強運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

如果是急性發作，有紅腫熱痛的情形者，可局部冰敷，並使用護腕來保護固定、避免大拇指的反覆使用；急性期過後可藉由物理治療的熱敷、電療、低能量雷射等去改善疼痛，並且促進組織修復；症狀嚴重者可考慮以震波治療加速肌腱恢復，或請醫師施打增生治療以促進組織修復；並且可在不產生疼痛的前提下做手腕運動（圖2至4），有助於紓緩疼痛、保健預防。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
基泰大直下包商「齊崴營造」　北市：一個都別跑！讓大家避雷
基泰大直沉陷前44天已超過警戒值　王世堅加告「這3人」殺人未
蘋果將停產矽膠配件　iPhone保護殼、錶帶掰了
暴雨成災原因曝！低壓登陸「整坨紫爆」　今午後仍有大雨
飛行6小時從籠子逃脫　開貨艙「門口站一隻柴」在場全傻眼
快訊／連千毅恐要關更久！　再加90天
快訊／《模仿犯》女星30歲生日結婚了！
快訊／台中牛排館破產！負責人神隱　50員工被欠薪
LIVE／嘉義土石流灌進喪家沖走棺木遺體找到了　起底遊艇大亨
劉俊豪前女友母怒了！　「不實人設」全拆：法院見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

超陌生！妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1：我也會

快訊／停業3年開張半年就破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

他9月晚上「已不開冷氣」　一票有感：比以前涼得早

阿里山林鐵今停駛！嘉義豪雨釀2路段遭泥流覆蓋　全線巡檢中

澎湖海鮮餐廳徵「砧板」月薪5.5億！內行揭背後真相：不奇怪

昨暴雨成災原因曝！低壓登陸嘉南「整坨紫爆」　今午後仍有大雨

劉俊豪父千字文護子　前女友母怒「不實人設」全拆了：法院見

數錢真的會數到「手抽筋」　物理治療師分享媽媽手復建和預防

今午後大雨範圍曝！周五前雨漸少　周末變天「雨區擴大」全台迎雨

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

大直民宅暖獲喵星人！ 受困3天飼主急抱緊安慰

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

超陌生！妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1：我也會

快訊／停業3年開張半年就破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

他9月晚上「已不開冷氣」　一票有感：比以前涼得早

阿里山林鐵今停駛！嘉義豪雨釀2路段遭泥流覆蓋　全線巡檢中

澎湖海鮮餐廳徵「砧板」月薪5.5億！內行揭背後真相：不奇怪

昨暴雨成災原因曝！低壓登陸嘉南「整坨紫爆」　今午後仍有大雨

劉俊豪父千字文護子　前女友母怒「不實人設」全拆了：法院見

數錢真的會數到「手抽筋」　物理治療師分享媽媽手復建和預防

今午後大雨範圍曝！周五前雨漸少　周末變天「雨區擴大」全台迎雨

工程師加班累爆　周六還要參加「員工運動會」：會點名！網揭真相

郭書瑤「3人共浴自拍」超辣畫面曝光！　帶張景嵐開房間慶生狂歡

5字頭早鳥價衝一波　三重指標案動土「半年賣出562戶」

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

南消中秋佳節送「安全月餅」　住宅火警警報器安全有保障

與500顆不定時炸彈為鄰　彰化鄉親抗議瓦斯儲存場設立

美網爭冠失利！新科球后保持樂觀　放話要以世界第1結束本季

子弟兵高虹安爆男友干政　郭辦稱郭台銘不清楚細節：盼就事論事

惡霸犬衝到街上亂咬人「撲倒11歲女童撕咬」　逛街民眾四處竄逃

公益捐款成詐團「釣魚帳號」　前移民署長莫天虎衰挨告

生活熱門新聞

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

廟會迷你裙正妹熱舞爆紅　超美笑容電暈鄉民

周末變天「雨區擴大」　全台迎雨

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

嘉義市停班課太亂！黃敏惠臉書遭罵翻

威力彩今晚飆5.2億　4星座4生肖財運旺

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

快訊／嘉義市國立高中職緊急宣布：停課不停班

她失戀拜月老　找男條件「打滿1頁A4」！

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

更多熱門

相關新聞

軍人節秦良丰最新復健畫面！父：怎能不感動

軍人節秦良丰最新復健畫面！父：怎能不感動

9月3日是93軍人節，「鋼鐵傘兵」秦良丰靠著驚人的意志力積極復健，目前已經可以從雙腳懸空的狀態站起來，讓他的父親秦天人相當欣慰，「爸爸媽媽看到時怎麼會不感動」。

Sandy有「媽媽手」慘狀曝光！

Sandy有「媽媽手」慘狀曝光！

孩在復健科外哭！她忍10分鐘大罵　網戰翻

孩在復健科外哭！她忍10分鐘大罵　網戰翻

50歲半癱患者虛擬實境復健　1個月後可走了

50歲半癱患者虛擬實境復健　1個月後可走了

酸痛貼布全身「別貼超過2部位」！　醫：會增加腎臟負擔

酸痛貼布全身「別貼超過2部位」！　醫：會增加腎臟負擔

關鍵字：

媽媽手復健數錢

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

錢康明卸任文化局長！曝：曾提醒高虹安遲早出事

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面