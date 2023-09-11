以為能開心遊濟州島　中國9歲童遭狠父「遺棄公園」！心酸事蹟曝

▲一名中國籍9歲男童遭父親遺棄在濟州島西歸浦市某公園。（圖／濟州警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島和江原道襄陽機場從去年6月起開放外國觀光客「免簽入境」，尤其濟州島更允許中國人免簽入境，當地成為中國人購置房產的首選地之一。不過，日前卻傳出一名中國籍男性藉此優勢，帶著他年幼的兒子前往濟州島，將稚子遺棄在公園內，期盼韓國人能發揮善心領養。

根據韓媒《韓聯社》，濟州警察廳日前指出，一名年約30多歲的中國籍男性遭到拘留起訴，原因是他8月25日帶著年僅9歲的兒子露宿濟州島西歸浦市的某座公園，最後甚至乾脆直接將兒子遺棄在公園內，趁兒子睡著時逃之夭夭。

該名幼童睡醒時發現爸爸竟然不在身旁，驚嚇到不知所措，他哭著要找爸爸，最後被當地居民發現，居民向警方報案後，警方調閱監視器，並於隔天（8月26日）在西歸浦市某處成功逮捕該名中國籍男性。

警方調查結果指出，該名男性8月14日以觀光為目的，帶著他9歲的兒子以免簽的方式入境南韓濟州島，先是在濟州島當地住宿設施住了幾晚，等到錢都花光了之後，從8月17日起便帶著9歲的兒子露宿街頭或公園，這種情形持續了8天。

警方在幼童包包裡發現了一封以英文書寫的信件，研判是該名中國籍男性所寫，內容首先稱自己是「失敗的父親」，接著表示因為自己的身體條件、經濟狀況等而難以養育子女。

▲中國籍男性希望韓國人領養他的兒子。（圖／濟州警察廳）

該名中國籍男性寫道，「就連生計我也難以維持，把小孩生下來的確是我的罪過，我並不希望孩子跟著我露宿街頭，還懇請韓國能有政府機關或是個人家庭出手領養孩子，讓孩子能在韓國接受良好的教育、平安長大。」

該名中國籍男性透露，雖然他帶著兒子到韓國濟州島只有短短10幾天，但卻感受到韓國滿滿的人情味，包括許多韓國人送給他們糖果、吃食，讓他不由得對韓國人的親切和善心肅然起敬，「最近這幾天我和孩子感受到滿滿的愛」，文末他還以韓文道謝。

報導指出，該名中國籍男性在沒有妻子陪伴下獨自撫養子女，至於該名遭到父親遺棄公園的幼童，南韓政府先是將該幼童安置在兒童保護設施，之後將幼童交給他在中國的其他親戚，本月7日已從南韓出境。