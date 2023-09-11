快訊／遊艇大亨涉「下藥性侵」！畏罪潛逃遭通緝　見警圍捕竟拔槍

▲涉嫌下藥性侵的張姓遊艇大亨。（圖／翻攝臉書）
記者黃宥寧、莊智勝／台北報導
台北市一名張姓遊艇大亨涉嫌隨機下藥性侵女性，北檢2019年依法將其起訴。而遭士林分局列管的張嫌，本應按時至轄區派出所登記報到，不料張竟畏罪潛逃，司法機關立即發布通緝。案經專案小組追查，9月初掌握張嫌行蹤並展開圍捕，期間張一度拔槍準備射擊，幸警方反應迅速，立即將其擒抱壓制，並起出克拉克手槍、掌心雷手槍、子彈等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強制性交罪等通緝，移請士林地方檢察署等多處司法機關偵辦。
▲涉嫌下藥性侵的張姓遊艇大亨。（圖／翻攝臉書）
記者黃宥寧、莊智勝／台北報導
台北市一名張姓遊艇大亨涉嫌隨機下藥性侵女性，北檢2019年依法將其起訴。而遭士林分局列管的張嫌，本應按時至轄區派出所登記報到，不料張竟畏罪潛逃，司法機關立即發布通緝。案經專案小組追查，9月初掌握張嫌行蹤並展開圍捕，期間張一度拔槍準備射擊，幸警方反應迅速，立即將其擒抱壓制，並起出克拉克手槍、掌心雷手槍、子彈等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強制性交罪等通緝，移請士林地方檢察署等多處司法機關偵辦。
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