快訊／遊艇大亨涉「下藥性侵」！畏罪潛逃遭通緝　見警圍捕竟拔槍

35歲已婚阮姓男子2021年行經北市東區KTV門口，見一名女子酒醉坐上計程車，竟立刻開車尾隨，待抵達女方住家樓下，再上前佯稱「我是她朋友」，將人載到附近汽車旅館性侵。新北地院審理後，依乘機性交罪判處4年徒刑。阮男不認罪，上訴到二審被駁回，全案仍可上訴。