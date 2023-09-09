女看護按摩慘遭指侵！復合前夫有陰影　崩潰哭：不包尿布沒安全感

▲桃園江姓按摩師傅趁按摩時指侵女客人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園江姓男子在養生館擔任按摩師，卻誆騙女客人「有婦科問題」、「要按摩到源頭」，趁機指侵得逞。事後女客人報警，哭訴案發後她因懼怕男性，連前夫想復合都無法和他有進一步關係，還要包尿布才有安全感。案經上訴到台灣高等法院，法官判定江男犯行屬實，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，女看護小雯(化名)花了2300元到養生館進行腳底及全身按摩，過程中江姓按摩師表示小雯有婦科問題「要按摩到源頭」，問她可能會按摩到鼠蹊部是否能接受，小雯因為相信專業，回答「可以」，並在江男指示下脫下外褲，卻慘遭江男指侵。小雯回家後越想越覺得不對勁，前往醫院驗傷並報警處理。

全案審理時，江男辯稱是小雯大腿太胖，穿著店內的日式和褲拉不上去，所以請她脫掉外褲按摩大腿，又強調因為她比較胖所以壓比較深，可能回拉動作太大，不小心觸碰到鼠蹊部等部位。

小雯則哭訴，原本她對性侵的認知是性器結合的侵犯，不知道手指頭也算性侵，所以當下才沒和養生館反應，事後和護理師友人討論才知道遭到性侵。案發後她無法睡覺，對男性感到恐懼，原本離婚後前夫想復合，但現在連和前夫擁抱她都無法接受，直到現在她還要包尿布，不然她沒有安全感。

案經上訴到台灣高等法院，法管檢視驗傷報告，發現小雯大腿內側、會陰處瘀青、紅腫，符合她對按摩過程的陳述，另小雯事後也曾以第三人稱在臉書貼文抒發心情，可見她不願意身分曝光，更不會惡意杜撰不實事實，再加上養生館店經理證稱，按摩時並不需要將客人褲子脫掉，更不會按到陰部的周邊，判定江男犯行屬實，依犯強制性交罪，處有期3年6月徒刑。全案還可上訴。