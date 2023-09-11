錢康明卸任文化局長再拋震撼彈！　曾提醒高虹安「這人遲早出事」

▲新竹市前文化局長錢康明卸任後於臉書PO文。（圖／翻攝錢康明臉書）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市政府不平靜！文化局長錢康明日前就在臉書PO文預告即將離職，還稱「夢到我擋人財路」；今(11日)錢康明正式卸任，清晨5時再度於臉書PO文，「『好聚好散』是這幾天最多人勸我的話，但是不想好聚好散的不是我啊！大家去勸勸虹安吧！」還稱自己曾提醒市長高虹安，「要注意好朋友(男友)的所作所為，遲早會出事！」

錢康明一早再度於臉書發文，開頭就直言「已過零點，終於，不是新竹市文化局局長了。」錢康明指出，很多人勸他好聚好散，但不想好聚好散的不是他，請大家去「勸勸虹安吧！」

錢康明還原，8月28日當天下午被找去市長室，「根本聽不懂虹安說了什麼“具體原因”，她叫我就做到9/10（日）。我請同在現場的Anny主任離開後，和虹安單獨進行了一場私下對話，提醒她要注意好朋友(男友)的所作所為，遲早會出事，虹安覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。」

錢康明指出，「他(男友)不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的；“特別關心”市府內的一些事情是不對的；在外面“幫忙談事情”是不對的。」

「虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割，若不是因為妳的身份，妳的好朋友會有那麼多和別人“幫忙談事情”的機會嗎？一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。請市長的好朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧！」