風靡全台經典港味！「點8號」冰火菠蘿油　首登東森電視購物開賣

▲港粵點心人氣名店「點8號」的招牌點心「經典冰火菠蘿油」即將在9月11日晚上21:20東森購物47台LIVE開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

港點控快搶購！港粵點心人氣名店「點8號」，招牌點心「經典冰火菠蘿油」將於9月11日晚上21:20在東森購物47台LIVE開賣，菠蘿包的酥脆外皮，夾上一片紐西蘭天然乳源奶油片，香濃細緻、奶香四溢，吃起來也不甜膩，電視首賣3盒超值組合，總共30顆，再送三張楊枝甘露兌換券，市價1,644元，東森優惠價只要1,280元。



以港式美食為主打的「點8號」，每道點心只需銅板價，多數餐點都在百元之內，不用花大錢就能吃到最道地的港式美食，而且師傅來自星級飯店，不僅擁有豐富經驗，更有著對料理的美味堅持，選用當季食材，重新研發專屬料理菜單，除了改良調整原本的港式點心，也加入港式餐廳的熱門餐點，像是乾炒牛河、撈麵、炒麵等，甜點類更是受到許多女性顧客喜愛，例如甜而不膩的「金沙菠蘿油」和「冰火菠蘿油」，以及經典港式甜品「露奶華」一刀切下，濃郁奶香內餡馬上傾流而下。

▲「點8號」超人氣點心冰火菠蘿油2顆88元。

其中「冰火菠蘿油」一直是消費者來店的必點之選，此次東森購物電視通路特別為觀眾帶來這道經典小吃，在家就能品嚐，商品組合包括每組3盒，每盒含有10顆經典冰火菠蘿油，總共30顆，每盒淨重為420克，更令人驚喜的是，每盒還贈送「點8號」楊枝甘露兌換卷，共3張，每張市價為108元，超級禮包絕對是港式美食愛好者的最愛。

▲東森購物電視通路購買「點8號」冰火菠蘿油，每組贈送一張價值108元的人氣飲品「楊 枝甘露」兌換券。

點8號的冰火菠蘿油不僅令人垂涎欲滴，還有許多令人驚艷的特點，主廚授權配方開發，確保這道經典小吃的正宗味道，老師傅們用心手工揉製的麵皮，口感細膩，麵包上的菠蘿皮酥鬆美味，再夾上香氣濃郁的紐西蘭天然乳源奶油片，冷熱口感交織在口中，仿彿瞬間來到香港的街頭小巷。每顆菠蘿包都單獨包裝，切片奶油也是獨立分片，食用衛生又方便保存。無論是港式美食愛好者，或是想品嚐正宗的港式小吃，推薦把握難得的開賣機會。