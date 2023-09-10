東森直播電商大陸首播！明道、侯佩岑狂吸377萬粉　創6000萬業績

▲東森購物直播電商前進大陸首場直播，8號晚間邀請著名的「霸總偶像」明道參與，與優雅的主持人侯佩岑攜手主持。（圖／東森購物提供）

記者鄭思楠／綜合報導

東森購物強強聯手阿里巴巴前進大陸直播市場，首戰告捷！此次合作東森購物選擇阿里平台直播電商頭部操盤團隊「交個朋友」合作，8日晚間首場直播邀請「霸總偶像」明道與才女主持人侯佩岑。這場直播在淘寶平台上曝光約4000萬次，吸引了超過377萬名觀眾觀看，觀看人數在晚上9點至10點達到高峰，迅速攀升至淘寶實時榜的第二位，僅次於直播一哥李佳琦。

東森集團直播電商執行長王世均帶領團隊前往大陸首度與阿里合作，王世均表示，這次合作不僅對東森購物和阿里平台有所助益，還推動了台灣商品透過直播渠道進入大陸市場的步伐，東森集團期待未來會有更多的精彩合作。

明道在首度直播中以「霸總到爸總」、充滿回憶的話題成功登上微博熱搜榜，獲得了高達4億次的觀看次數。而他與才女的主持人侯佩岑攜手主持，這場直播在淘寶平台上曝光約4000萬次，吸引了超過377萬名觀眾觀看，讓這場首播立馬成為了話題焦點。

而首播從晚上7點開始，一直持續到隔日凌晨1點，觀看人數在晚上9點至10點達到高峰，迅速攀升至淘寶實時榜的第二位，僅次於直播一哥李佳琦，首播整場更創造了台幣6,000萬的銷售佳績。

王世均透露，明道與東森團隊前一天從下午排練到凌晨兩點半，用心準備每一個環節，以確保呈現最佳的表現，這種敬業精神令人敬佩。

▲東森購物、阿里平台和「交個朋友」共同組成的黃金團隊。左起為交個朋友高級商務總監劉邱陽、高級運營總監魏康 (左3)、營銷策劃負責人田宇玲、高級運營經理周曉萌、副總裁 崔東升（左7），東森集團直播電商執行長王世均、藝人明道、東森自然美總經理林燕玲（右5）、東森震宇總經理郭志明。（圖／東森購物提供）

首播活動成功開紅盤，得益於由東森購物、阿里平台和「交個朋友」共同組成的黃金團隊，獲得了極佳的效果。王世均表示，這個成功是所有人共同努力的成果，同時也讚揚大陸淘寶和交個朋友公司的直播團隊，對每個細節都非常謹慎，分工明確，這種專業精神值得學習。

另外，預計在9月15日晚間7:00，三方將在淘寶平台的「明道直播間」再次合作，為觀眾帶來更多驚喜。

▲東森購物前進大陸首場直播告捷，團隊於直播後合影。交個朋友副總裁崔東升(左1) 、東森自然美總經理林燕玲（左2）、藝人侯佩岑(右2)、東森集團直播電商執行長王世均(右1)。（圖／東森購物提供）