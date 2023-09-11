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紅色死神來了！「AI強化職場力」技能線上教　零經驗也能變高手

▲「紅色死神」江舜智在「ETstar學習雲」開設「用AI強化職場力」課程。（圖／ETStar學習雲）
▲「紅色死神」江舜智在「ETstar學習雲」開設「用AI強化職場力」課程。（圖／ETStar學習雲）

記者邱晟軒／綜合報導

AI 協作時代來臨，人工智能是當今科技界最熱門的話題，它的出現和發展正深刻影響人類社會，帶來前所未有的便利和效率，同時職場競爭也正面臨著全新的趨勢和挑戰。「ETstar學習雲」攜手 AI 專家「紅色死神」-江舜智，合作開設「用AI強化職場力」系列課程，透過5大章、22單元線上課程，輕鬆掌握最新、最夯的 AI 應用技巧，從 AI 浪潮中脫穎而出。

整套課程將引領您深入了解職場競爭力的定義和價值，並帶您探索應用 AI 工具所帶來的巨大潛力，讓您在職場上大大提升創造、生產力以及競爭力。

「用AI強化職場力」線上課程　將是你最值得的投資　立即加入：ETstar學習雲

【1分鐘成為 ChatGPT 高手】

ChatGPT 已是2023年最夯話題，在這個章節將帶您進入 AI 的世界，學會與 ChatGPT 進行高效率溝通，課程中，您將深入理解 ChatGPT 運作、技術與訓練過程。接著，您將學會在各種不同情境之下，如何正確使用、提問 ChatGPT ，並實際應用於撰寫 email、翻譯文章、產業分析等多個場景，讓 AI 成為您的得力助手。

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【零基礎開始 AI 生圖】

進一步提升 AI 創意能力，學習使用免費 AI 圖像生成工具，包括 create、playground、Icon Craft AI、layer 等，讓你無需任何設計經驗，也能夠快速生成令人驚艷的圖像作品。

輕鬆駕馭 MidJourney ！在這門入門課程中，您將學習如何輕鬆註冊 Midjourney 帳號並登錄其專業平台。隨後，您將深入了解如何運用AI繪圖技術，進行設計概念的創作與生成。您可選擇不同的設計風格和主題，添加自己的設計想法，或聰明應用 ChatGPT 自動生成好用的 AI 生圖指令，創造出令人驚嘆的設計作品！

【ChatGPT+AI 生圖工具組合技】

撰寫企劃書、製作專業圖文簡報

企劃書是成功項目的基石，然而，撰寫一份出色的企劃書並不簡單。但別擔心，在這門課程中，您將學會如何運用AI工具，揭開企劃書寫作的神秘面紗。

學習如何使用 ChatGPT 來撰寫企劃書，包括資訊、主題、行銷、研究、創意、組織大綱、內容填寫、圖表輔助以及推理結論。ChatGPT 將成為你的智能合作夥伴，幫助你以更迅速和精確的方式完成工作；同時，您還將學習利用 ChatGPT 結合設計工具 Canva，使企劃書更具視覺吸引力，更加生動有趣。

不僅僅是理論，我們還將通過多個實際案例，包括合約書、工作週報、專案生成、結案報告、市場資料搜集、以及數據推估，來實際應用您所學到的知識。

▲AI協作時代來臨，紅色死神教您如何使用ChatGPT成最強工具，做最有效的利用 。（圖／ETStar學習雲）
▲AI協作時代來臨，紅色死神教您如何使用 ChatGPT 成最強工具，做最有效的利用 。（圖／ETStar學習雲）

【適合所有年齡層，專業人士的首選】

這個課程是為所有年齡層設計的，即使您對數位科技一無所知，專業課程將引領您一步步踏入 AI 世界，輕鬆上手。同時，無論您是行銷企劃人員、公務員、媒體業者還是自媒體經營者，這個課程都非常適合入手，我們將教您如何在專業領域中充分發揮 ChatGPT 和 Midjourney 的優勢，以提高工作效率和競爭力。

▲▼ AI 協作的時代來了！職場新趨勢和挑戰 。（圖／ETStar學習雲）
▲授課老師是擁有「紅色死神」稱號的江舜智，過往有15到16年的教學經驗，是網站流量破億的金牌講師 。（圖／ETStar學習雲）

「ETStar學習雲」首波上線師資還有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮；《女人我最大》彩妝老師Pink、《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥國際級永生花設計授證教授陳艷等。

未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

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