紅色死神來了！「AI強化職場力」技能線上教　零經驗也能變高手

▲「紅色死神」江舜智在「ETstar學習雲」開設「用AI強化職場力」課程。（圖／ETStar學習雲）
記者邱晟軒／綜合報導
AI 協作時代來臨，人工智能是當今科技界最熱門的話題，它的出現和發展正深刻影響人類社會，帶來前所未有的便利和效率，同時職場競爭也正面臨著全新的趨勢和挑戰。「ETstar學習雲」攜手 AI 專家「紅色死神」-江舜智，合作開設「用AI強化職場力」系列課程，透過5大章、22單元線上課程，輕鬆掌握最新、最夯的 AI 應用技巧，從 AI 浪潮中脫穎而出。
整套課程將引領您深入了解職場競爭力的定義和價值，並帶您探索應用 AI 工具所帶來的巨大潛力，讓您在職場上大大提升創造、生產力以及競爭力。
「用AI強化職場力」線上課程 將是你最值得的投資 立即加入：ETstar學習雲
【1分鐘成為 ChatGPT 高手】
ChatGPT 已是2023年最夯話題，在這個章節將帶您進入 AI 的世界，學會與 ChatGPT 進行高效率溝通，課程中，您將深入理解 ChatGPT 運作、技術與訓練過程。接著，您將學會在各種不同情境之下，如何正確使用、提問 ChatGPT ，並實際應用於撰寫 email、翻譯文章、產業分析等多個場景，讓 AI 成為您的得力助手。
【零基礎開始 AI 生圖】
進一步提升 AI 創意能力，學習使用免費 AI 圖像生成工具，包括 create、playground、Icon Craft AI、layer 等，讓你無需任何設計經驗，也能夠快速生成令人驚艷的圖像作品。
輕鬆駕馭 MidJourney ！在這門入門課程中，您將學習如何輕鬆註冊 Midjourney 帳號並登錄其專業平台。隨後，您將深入了解如何運用AI繪圖技術，進行設計概念的創作與生成。您可選擇不同的設計風格和主題，添加自己的設計想法，或聰明應用 ChatGPT 自動生成好用的 AI 生圖指令，創造出令人驚嘆的設計作品！
【ChatGPT+AI 生圖工具組合技】
撰寫企劃書、製作專業圖文簡報
企劃書是成功項目的基石，然而，撰寫一份出色的企劃書並不簡單。但別擔心，在這門課程中，您將學會如何運用AI工具，揭開企劃書寫作的神秘面紗。
學習如何使用 ChatGPT 來撰寫企劃書，包括資訊、主題、行銷、研究、創意、組織大綱、內容填寫、圖表輔助以及推理結論。ChatGPT 將成為你的智能合作夥伴，幫助你以更迅速和精確的方式完成工作；同時，您還將學習利用 ChatGPT 結合設計工具 Canva，使企劃書更具視覺吸引力，更加生動有趣。
不僅僅是理論，我們還將通過多個實際案例，包括合約書、工作週報、專案生成、結案報告、市場資料搜集、以及數據推估，來實際應用您所學到的知識。
▲AI協作時代來臨，紅色死神教您如何使用 ChatGPT 成最強工具，做最有效的利用 。（圖／ETStar學習雲）
【適合所有年齡層，專業人士的首選】
這個課程是為所有年齡層設計的，即使您對數位科技一無所知，專業課程將引領您一步步踏入 AI 世界，輕鬆上手。同時，無論您是行銷企劃人員、公務員、媒體業者還是自媒體經營者，這個課程都非常適合入手，我們將教您如何在專業領域中充分發揮 ChatGPT 和 Midjourney 的優勢，以提高工作效率和競爭力。
▲授課老師是擁有「紅色死神」稱號的江舜智，過往有15到16年的教學經驗，是網站流量破億的金牌講師 。（圖／ETStar學習雲）
「ETStar學習雲」首波上線師資還有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮；《女人我最大》彩妝老師Pink、《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥、國際級永生花設計授證教授陳艷等。
未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。
讀者迴響