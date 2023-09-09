天候影響！屏東空中遊覽9／10班次也宣布取消

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東空中遊覽活動原訂9月8日至10日在恆春機場舉辦，因9月10日天氣狀況仍不穩定，為保障乘客安全及權益，屏東縣政府宣布9月10日當日空中遊覽體驗班次計5班也取消。

屏東縣政府表示，依中央氣象局天氣資料顯示本周日(9/10)天氣狀況仍有極高的降雨機率，也詢航空公司意見，為顧及飛行安全及空中遊覽品質，除昨日宣布9月8日及9日停飛外，9月10日也忍痛宣布停飛，乘客可全額退費。

縣府也請航空公司及旅行社通知已報名乘客辦理退費事宜。