狂被刷1星！高雄夯店「460元司龍蝦堡」　9／13起電話不給訂了

▲高雄「沙拉龍蝦堡」供不應求，引來網友怒給1星負評。（圖／記者吳世龍攝）



網搜小組／劉維榛報導

麥當勞推出「385元螯龍蝦堡」，意外讓高雄一家「4盎司龍蝦堡」爆紅，儘管要460元但份量非常浮誇，引發網友朝聖爆買，但也有人不滿撲空，在Google留下1星負評。對此，老闆緊急公告，「9/13起暫停電話訂餐」，只接受現場訂購。

老闆稍早在粉專《光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店》喊話，今（10）日餐點已完售，要客人別白跑一趟。事後又緊急公告，「9/13即日起，暫時取消電話訂餐，只接受現場訂購，售完為止。」

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事實上，老闆娘坦言，最慘時，一天甚至一份都賣不出去，平均一天也只賣得出3份，如今搭著麥當勞「385元螯龍蝦堡」的熱潮，生意反轉賣得嚇嚇叫，每日限量約100份，幾乎日日下午2點就完售，讓她不禁偷笑：「想都沒想過，就好像中樂透一樣！」

然而一窩蜂民眾到場排隊嚐鮮，店家因為人手不足，有客人買不到就暴氣，還嗆聲「不會再去」，也有現場消費者久候耐不住性，對著店家大呼小叫。而Google也出現1星負評，「沒有那個產能應付客人，幹嘛還要讓媒體報導，再來讓客人撲空？」「預訂1小時拿，從屏東開去沒有做好」、「電話不接，到了還說賣完了 你們有打電話問嗎」。

13日暫停電話預訂的消息曝光後，底下網友紛紛力挺，「老闆辛苦了！撐住～我還希望下去高雄玩有機會吃到」、「等這波過去再來吃了」、「老闆加油～熱潮過了就會恢復正常了」、「這樣就對了」。

▼4盎司超浮誇龍蝦沙拉堡。（圖／記者吳世龍攝）

