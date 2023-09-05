逢甲夜市行車糾紛　駕駛亮槍嗆聲、騎士嚇逃偷單車...2人都送辦　

▲陳男持玩具長槍嚇唬鄭男，遭警方依社維法函送。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市逢甲夜市日前發生一起行車糾紛，自小客車駕駛陳姓男子行經逢甲路，不滿鄭姓男子機車停在道路上還亂催油門，從車內掏出玩具長槍嚇唬鄭男，鄭男見狀逃往夜市並偷取一輛腳踏車，警方獲報到場，進入夜市逮到鄭男，依竊盜罪移送偵辦；陳男持槍部分，依社維法函送偵辦。

台中市第六警分局表示，2日晚間10時許，接獲西屯區逢甲路有民眾亂催油門引發糾紛，到場了解，係1名精神狀況不穩定的鄭姓男子（37歲）不明原因將機車停在道路催油門，導致自小客車陳姓男子（26歲）不滿，從車上拿出玩具長槍向鄭男理論。

鄭男見狀趁隙逃離現場，並在附近竊取一輛腳踏車，被腳踏車主發現後逃往逢甲夜市內，警方依車主描述的特徵，在夜市內查獲鄭男，依竊盜罪現行犯將他移送偵辦。

▲警方在逢甲夜市內查獲鄭男（左）。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳男部分，警方查出他無槍砲前科，而所持槍枝為空氣長槍，初步檢驗沒有殺傷力，但仍依社維法第63條函請偵辦。

▲陳男持槍部分，依社維法函送偵辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

