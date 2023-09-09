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社會 社會焦點 保障人權

小三吃人夫怨「感受不到愛」！傳訊鬧脾氣：只是你發洩生殖器的人

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲王姓女子成為傅男婚姻的第三者，還傳訊抱怨「只是你拿來發洩懶X的人」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名傅姓男子與林姓妻子2019年間結婚，沒想到婚姻沒滿3年就出軌，王姓小三甚至還痛罵「我這樣只是你拿來發洩懶X的人」，抱怨感受不到愛，氣得林姓正宮一狀告上法院。高雄地院審理後，判傅男、王女須賠25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，傅男與林女2019年間結婚，結婚不到3年就開始協議離婚。沒想到林女調查後卻抓包，丈夫在婚姻關係存續的期間內，認識了一名王姓女子，2人甚至發展出情侶關係，不但會相約出遊，還多次發生性關係。

此外，王女甚至向傅男抱怨，說出「你真的就只有打砲才會比較勤勞」、「我這樣只是你拿來發洩懶X的人」等話語，似乎不滿自己淪為洩慾工具。傅男則是開口安撫，相處在一起並非只想發生性行為，而是想像情人一樣有空就出門約會，雖然喜愛發生性行為，但『我對妳不適那種只想發洩而已好嗎』，還不斷思考要如何給予王女名分。

▼傅男不斷出言安慰，還在思考要如何給予王女名分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼偷情,出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

看完2人曖昧、煽情的對話，林女氣得一狀告上法院。傅男則指控，林女未經同意破解他的手機、行為構成了侵入電腦罪，對話截圖不得當為證據，且對話內容只是熟識朋友之間的調侃、開玩笑，無法證明有什麼侵權行為。

不過高雄地院法官認為，勘驗了雙方的對話後，可以明顯得知對話當中的性暗示、用語，也有通俗的語言能夠證明2人正在交往，綜合事證後判2人須賠25萬元，全案仍可上訴。

 

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