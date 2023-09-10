摩洛哥山區慘況曝光！重傷災民躺瓦礫「沒飯吃」　全村人挖墳埋屍

▲摩洛哥的世紀強震讓當地不少家庭家破人亡，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥8日深夜爆發規模6.8的世紀強震，如今死亡人數已突破2000人。距離震央只有數十公里馬拉喀什市（Marrakech）是災情最嚴重的地區之一，許多歷史悠久的老建築在地震中嚴重受損，附近的山區也有不少家庭家破人亡。

法新社來到一座距離馬拉喀什約一個小時車程的山村里，發現年約40歲的拉辛（Lahcen）正痛苦地蜷縮在殘垣瓦礫前，低著頭、神情悲傷地說「我失去了一切」。

地震發生時，拉辛正好在屋外，幸運地逃過了一劫，但他的家人卻隨著坍塌的房子一起消失了。救援人員9日從廢墟中抬出了拉辛3個女兒的遺體，但他的妻子和兒子仍不知所蹤。

現在，救援部隊已出動重型機械，試圖在穆萊布拉欣（Moulay Brahim）山村的廢墟中尋找倖存者與受害者遺體。穆萊布拉欣原本住有約3000名村民，但強震爆發後，這個村莊與周邊山區一夜間失去了1293條人命，佔據總死亡人數的至少一半。

穆萊布拉欣所有人都在忙著挖掘墳墓與埋葬親人的遺體。仍走不出震驚情緒的中年婦女哈斯娜（Hasna）告訴法新社，「這是一個可怕的悲劇，整個村莊都在哀悼那些逝去的孩子與親人，這種痛苦難以形容。」

路透社也前進到Tangsghart村，發現過去佇立在陡峭山坡上的漂亮房子都被震出裂縫，用手輕輕一撥就能扳下整塊混擬土，當地還有不少清真寺和傳統房屋倒塌。他們也見到了在地震中受重傷的男子的貝拉（Abdellatif Ait Bella）。

頭上纏著繃帶的貝拉當時正躺在地上，幾乎不能移動或說話，而他的妻子和母親則坐在他身邊。他們的房子在8日的強震中被完全摧毀，因此他們如今已無處可去，也沒有人有能力收留他們，「我們從昨天就沒有吃的了，而且貝拉是他們一家6口的經濟支柱，我不知道他們未來該怎麼活下去」。