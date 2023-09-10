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「漲基本薪資=變相扣薪」他無法反駁！全場認了：越來越窮

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲明年基本工資連8漲！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

明（2024）年基本工資將調升至2萬7470元，確定連8漲！不過有網友卻笑不出來，因為友人認為「調基本薪資＝變相扣薪」，一席話讓原PO震驚了，直言有道理也不知如何反駁。文章引發網友感嘆「中產階級越來越窮！」

一名網友在PTT以「調基本薪資＝變相扣薪，如何反駁？」開啟話題，他與朋友聊到明年基本工資調漲4％時，結果對方卻一臉更憂鬱，接著感嘆「調基本薪資＝物價又跟著漲一波＝領4.5萬薪水的人薪水又沒漲」，根本是變相扣薪。

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上述一番話讓原PO愣住說不出話來，「好像有道理又好像哪裡怪怪的...請問該如何反駁贏他？」

文章曝光後，網友們也一致認同回應，「不是領底薪的人，根本沒感覺」、「不調薪物價也會漲，理由是通膨」、「現在是物價跑在加薪前...才失衡」、「奉旨漲價」、「確實實質減薪」、「實際上均貧減薪啊」、「通膨才是均割韭菜」、「下面加薪了，就你沒加，不就是扣薪」、「中產階級越來越窮」、「降物價房價才有用，其他都是假動作」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

勞動部8日召開基本工資審議委員會，表示明年的每月基本工資將調升至2萬7470元，調幅4.05%；每小時基本工資將調升至183元，調幅3.98%，此薪資明年元旦起適用。

《ETtoday新聞雲》也整理出每年的薪資調整情況，如下：

►2016年9月19日發布，自同年10月1日起實施
每小時基本工資調整為126元。

►2016年9月19日發布，自2017年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬1009元，每小時基本工資調整為133元。

►2017年9月6日發布，自2018年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬2000元，每小時基本工資調整為140元。

►2018年9月5日發布，自2019年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬3100元，每小時基本工資調整為150元。

►2019年8月19日發布，自2020年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬3800元，每小時基本工資調整為158元。

►2020年9月7日發布，自2021年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬4000元，每小時基本工資調整為160元。

►2021年10月15日發布，自2022年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬5250元，每小時基本工資調整為168元。

►2022年9月14日發布，自2023年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬6400元，每小時基本工資調整為176元。

►2023年9月8日發布，自2024年1月1日起實施
每月基本工資調整為2萬7470元，每小時基本工資調整為183元。

▲薪資調整。（圖／記者曾筠淇製）

▲薪資調整表。（圖／記者曾筠淇製）

勞動部表示，含這次會議結論，在蔡英文8年任期內，基本工資已調整8次，從2萬0008元調至2萬7470元；時薪調整9次，從120元調至183元。這次每月基本工資調整後，估約有179萬名勞工受惠；每小時基本工資部分，則約有60萬名勞工受惠。

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關鍵字：

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