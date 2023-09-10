約藍營15首長、黨主席餐敘！侯友宜喊話：大家一起走，一定會成功

▲侯友宜邀集15藍營縣市首長餐敘。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



記者柯振中／綜合報導

2024總統大選在即，各政黨候選人加足馬力拉跳中。對此，國民黨總統候選人侯友宜9日邀請15位藍營縣市首長，以及黨主席朱立倫餐敘，宣示了為國家、人民奮戰的決心，接下來一定全力以赴，實現大家的期待，下架貪腐、無能的民進黨。

侯友宜9日邀請了藍營15位縣市首長、黨主席朱立倫一起聚會、餐敘，用行動展現了藍營的攜手同心的決心。

▲▼侯友宜邀集15藍營縣市首長餐敘，展現團結的決心。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



侯友宜表示，2024大選除了是民心思變的時刻，更是攸關中華民國是否能重回和平、繁榮道路的關線，「感謝大家，和我一起，為了國家、人民而奮戰。」

侯友宜提到，每位首長都肩負著廣大地方民意，他將全力以赴、實現大家的期待，下架貪腐、無能的民進黨，讓國民黨重返執政，「中央、地方能夠真正一條心，建設不用分藍綠，補助不必大小眼，一起為民眾除弊病、謀福祉！」

侯友宜也喊話，大家一起同行，就一定會成功，2024年會絕對一起升旗，相約10月10日國慶日當天，一起在各地升起青天白日滿地紅的國旗，「讓旗海，再度飄揚在台澎金馬這片土地！」