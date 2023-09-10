阿花找到了！　蔣萬安：居民的心願是我心頭的責任

▲找到阿花了。（圖／網友Betty Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，住戶緊急撤離，但過程中有民眾飼養的貓咪「阿花」受困，10日傳出好消息，已被順利救出。台北市長蔣萬安說，自己也養過毛小孩，明白飼主的焦慮，並強調「居民的每一個心願，都是我心頭的責任」。

蔣萬安說，居民的每一個心願，都是他心頭的責任。他也養過毛小孩，對這樣的焦慮能感同身受。寵物就像家人一樣，對每位飼主來說，都是生命中不可缺少的一份子。

網友Betty Lin於9日上午在臉書表示，當日情況一切來的緊急又突然，叔叔因行動不便，堂妹們又不在家，當工地主任來家內請大家緊急撤離時，可能因外面聲響很大或動物本能原因，當時撤離前叔叔一直呼叫阿花，但阿花一直沒出現，且一時也找不到，同時工地主任又一直請叔叔快離開，因此叔叔只好先撤出，結果出來後房子就慢慢塌陷，而他們的住家就位在1樓及地下室。

10日上午約9時50分左右，阿花終於被現場人員從塌陷民宅中救出。台北市都發局長王玉芬說明，經過2天的誘捕呼喚，阿花已經被順利帶出，由毛巾覆蓋救出來，避免阿花再次受到驚嚇，且也已緊急餵食。