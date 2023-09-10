北市府忙安置大直受災戶　她曝與官員談話：真的很用心

▲基泰大直街工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，至少464人預防性撤離，針對受災戶的財產損失，台北市府已聲請第一波假扣押，第二波10日也會開始動作。國民黨台北市議員王欣儀透露，民政局長陳永德午夜人都還在大直服務災民，肯定台北市長蔣萬安帶領的市府團隊，真的很用心。蔣萬安則回應，市府會陪安置住戶度過，一起繼續加油。

王欣儀表示，自己9日深夜關心大直坍塌災情、安置，並詢問一下陳永德狀況。從對話紀錄看到，陳永德回覆，「心情無以復加，都安置好了。這是我的事！萬安遇到事，卻是人禍，以人為本，一起度過，要相挺！但14間安置的旅宿，我要求每個區長一定要互相支援，進駐旅社，建立line群組，災民有任何需求，吃藥、拿衣服、送小孩唸書、交通便利、市療綠色通道，隨時回不到家的人專道取藥，還有犬貓的毛小孩還沒逃出來。有的旅舍住宿，因為之前已經有人訂房了，總不能讓災民舟車勞頓一直換房舍，會怨聲載道！我告訴民政團隊,同舟共濟、同船一命、互體時艱、共度難關，我們站在一起，大家互相支援，才是美好家園。欣儀，我好欣慰，他們做到了！」

王欣儀說，得知各區區公所都去安置旅館支援服務災民，陳永德局長也來電說他人還在大直，也才知道市府團隊，為不便災民不管是藥品、寵物、衣物、就學、交通等各項需求，都戮力處理協助，蔣萬安夠用心，也給民政局長按讚。

至於陳永德訊息中所提到的沒有逃出的毛小孩，10日現場已有好消息，受困下陷棟當中的貓咪「阿花」順利被救出，飼主接獲通知也趕緊到場。