吃屎哥又來！衝入球場「熊抱NBA球星」　小波特看傻：Run！My Boy

記者閔文昱／綜合報導

中華職棒中信兄弟今（9）日於「爪爪村莊寵物日」，邀請美國職籃NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）到場開球，不料在開球前受訪期間，爭議網紅「吃屎哥」竟突然衝上球場熊抱小波特，隨後還跑給場邊工作人員追，讓小波特當場看傻，並笑稱「Run！My Boy！Run！」最終吃屎哥被制伏後送往警局，警方將函請地方法院簡易庭裁定。

據了解，吃屎哥是台灣職業聯賽的黑名單，任何場館都終身禁止入內，此次他因喬裝騙過入場的驗票員才成功進入球場。根據畫面， 小波特正接受開球前訪問，此時吃屎哥卻突然亂入並一把將他抱住，還興奮表示「小波特，我是吃屎哥！你好！你是我的明星！你是我的偶像！」一旁主持人見狀則立即將吃屎哥推開，並示意場邊工作人員將他帶走。

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▲吃屎哥擅闖台中洲際球場並熊抱NBA球星小波特。（圖／截自CPBL TV）

不料，吃屎哥被拉到一旁後，隨即又掙脫場邊工作人員，開始在場中狂奔，使得訪問再度被中斷，而小波特也被眼前荒謬一幕給逗樂，拿著麥克風笑喊「Run！My Boy！Run！」最終吃屎哥在外野草皮跑了一大圈後遭到制伏，鬧劇才總算落幕。

聯盟表示，有關游姓人士今日於洲際棒球場鬧場行為，已屬累犯，聯盟、球團與警方均認該行為已違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，目前由四平所製作警詢筆錄後，函請地方法院簡易庭裁定。

▲金塊前鋒小波特(Michael Porter Jr.)應邀成為中信兄弟開球嘉賓。（圖／兄弟球團提供）

事實上，這已並非吃屎哥第一次到球場鬧場，他過去就曾在 T1職籃、PLG職籃鬧事造成賽事中斷，甚至還囂張PO文「聲東擊西偷襲林書豪，黑人陳建州不用來襯（蹭）我人氣，把我抓出去遞名片給我，希望合作！」已經被兩聯盟列為黑名單。