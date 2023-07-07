　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新冠確診遭隔離竟還想落跑　暴走男砍傷3護士重判定讞

▲▼ 砍人,殺人,刀子,情殺,砍殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子確診遭隔離，在醫院中砍殺護理師，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情2年半前爆發時，人心惶惶，當時更出現一起醫療暴力行為，引起社會矚目。洪姓男子當時確診被隔離在雙和醫院中，卻試圖闖出醫院遭護理師發現。洪男失控持刀攻擊3名護理師，其中一人手掌肌腱、神經都被砍斷。最高法院審理後，將洪男判刑9年4月定讞。

判決指出，洪姓男子在2021年5月間疫情剛爆發時，住進雙和醫院負壓隔離病房。而當年5月31日上午，洪男擅自走出病房尋找出口位置，試圖離開，被施姓護理師發現，施女隨即攔阻並出聲禁止洪男離開。洪男情緒失控，拿出身上的檳榔刀攻擊施女要害部位，施女大聲呼救倒地。

附近2名護理師前來幫忙，洪男又持刀攻擊2人，其中一人遭劃傷腹部，跌倒在地，另一名護理師則奮力與洪男抵抗，並試圖奪刀，結果身受多處傷害，連右手掌肌腱、神經都被砍斷，影響機能。洪男殺紅了眼，持刀對倒在地上的第三名護理師猛刺，還大喊「憑什麼把我關在這裡！」其餘人趕緊上前制伏洪男。

案發後引起社會恐慌，法務部長蔡清祥當時還針對本案發言，「嚴加追訴、予以嚴懲。」他指出，防疫期間醫療人員已經非常辛苦，還有人以暴力對待，要予以譴責。洪男遭移送法辦，提起公訴。一審法院審理後，將他重判有期徒刑12年6月。二審改判有期徒刑9年4月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

ET快訊
Melody婚變「4天前早洩端倪」！
李玟專輯全部下架！　唱片行道歉「不想發死人財」
Melody與富商老公交往3月閃婚！　認「天堂掉人間」
Melody「日子是自己在過」　17年婚姻到盡頭：冷暖自知
快訊／Melody無預警宣布離婚！
公司待10年「送23萬勞力士」　老闆霸氣砸4千萬
快訊／害24人困印度！　旅行社緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台版「摩天大樓」！失聯移工逃20樓高鷹架吊臂　驚險畫面曝

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

大膽陸船越界甩尾竄逃！海巡特勤飆浪狂追　4人狼狽就逮

誇張車禍！紅色自小客失控「45度撞民宅」　5車遭殃招牌也倒了

4樓鄰居噪音　她改Wi-Fi分享名稱「犯賤吵人不得好死」

快訊／濱海公路三芝海岸驚見男浮屍　頭卡礁岩「下身裸露」

火爆片！貨車右轉不讓行人「斑馬線上互毆」　司機最高恐罰6千

平板電腦充電突爆炸　屋主搶救不及60%燒燙傷...急送醫

休旅車右轉1秒擊落機車...騎士重摔擦傷　駕駛辯：沒看到啊

「要去綠島玩」台東自小客猛撞電線桿　駕駛沒事...3人送醫

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

快訊／台版「摩天大樓」！失聯移工逃20樓高鷹架吊臂　驚險畫面曝

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

大膽陸船越界甩尾竄逃！海巡特勤飆浪狂追　4人狼狽就逮

誇張車禍！紅色自小客失控「45度撞民宅」　5車遭殃招牌也倒了

4樓鄰居噪音　她改Wi-Fi分享名稱「犯賤吵人不得好死」

快訊／濱海公路三芝海岸驚見男浮屍　頭卡礁岩「下身裸露」

火爆片！貨車右轉不讓行人「斑馬線上互毆」　司機最高恐罰6千

平板電腦充電突爆炸　屋主搶救不及60%燒燙傷...急送醫

休旅車右轉1秒擊落機車...騎士重摔擦傷　駕駛辯：沒看到啊

「要去綠島玩」台東自小客猛撞電線桿　駕駛沒事...3人送醫

快訊／台版「摩天大樓」！失聯移工逃20樓高鷹架吊臂　驚險畫面曝

夏戀第2夜！盧廣仲壓軸5首歌再加碼　台下盡情揮舞瑩光棒

李玟被爆窒息身亡！　「嘔吐物入肺」二姊：等法醫解剖

「麟洋配」相隔3個月晉級8強　下一場對決印尼組合是硬戰

快訊／亞運《LOL》中華隊名單公布！「Karsa、FoFo」多位LPL好手入選

遇「褐色動物」受傷趴路中央　動保處教你1秒分辨山羌和水鹿

Melody婚變「4天前早洩端倪」！　承諾會愛自己：女人是有選擇的

HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

身高172！特斯拉機器人Optimus現身世界AI大會　可單手舉鋼琴

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

女兒逛大稻埕意外抓姦　目睹媽媽親餵小王崩潰

手遊老闆是人蛇頭子　求職者被騙去摘器官

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

被資遣回「饅頭人比讚」竟變同意解雇

后宮私廚又出事！不爽老闆網路嗆聲　他怒拿球棒砸店

網紅護理師喬喬與友衝突　控警性騷

惡男榔頭殺妻！子「頭部凹陷」住院觀察

殺妻傷兒原因曝！妻疑向錢莊借錢　他債還不完崩潰

彰化男榔頭殺妻！追兒勒頸「34秒猛砸頭18下」畫面曝光

陳志強自爆酒駕　原因曝：安全帽沒扣

七旬老翁天天要　她下體發炎反被疑出軌崩潰

前台南市議長涉收賄勒索逾千萬　凌晨聲押禁見

更多熱門

相關新聞

穩了3年慘破功！天選之人曝可怕症狀！反釣神人+0

穩了3年慘破功！天選之人曝可怕症狀！反釣神人+0

你還是天選之人嗎？一名網友透露，好不容易躲過3年新冠疫情，不料最近被家人傳染，儘管病了5天已轉陰性，但原PO仍喪失嗅覺，甚至開始忘東忘西，讓他哀喊「誰說新冠是小感冒，明明就是流感等級？」對此，原PO也好奇拋問，至今還有人是天選之人嗎？文章曝光後，底下一票人回應「+0，甚至還在醫院上班！」

花蓮出現猴痘確診　衛生局籲完整接種2劑

花蓮出現猴痘確診　衛生局籲完整接種2劑

病患作勢毆打護理師　狠踹醫師大腿腰部

病患作勢毆打護理師　狠踹醫師大腿腰部

被控聯手性侵酒女　2男判刑定讞

被控聯手性侵酒女　2男判刑定讞

雲林登革熱增8例！化學兵群清消熱區

雲林登革熱增8例！化學兵群清消熱區

關鍵字：

法律人權最高法院確診護理師急診室醫療暴力蔡清祥嚴懲追訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

回家發現陌生人亂停車　屋主1招反制

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面