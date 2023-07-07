新冠確診遭隔離竟還想落跑　暴走男砍傷3護士重判定讞

▲男子確診遭隔離，在醫院中砍殺護理師，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情2年半前爆發時，人心惶惶，當時更出現一起醫療暴力行為，引起社會矚目。洪姓男子當時確診被隔離在雙和醫院中，卻試圖闖出醫院遭護理師發現。洪男失控持刀攻擊3名護理師，其中一人手掌肌腱、神經都被砍斷。最高法院審理後，將洪男判刑9年4月定讞。

判決指出，洪姓男子在2021年5月間疫情剛爆發時，住進雙和醫院負壓隔離病房。而當年5月31日上午，洪男擅自走出病房尋找出口位置，試圖離開，被施姓護理師發現，施女隨即攔阻並出聲禁止洪男離開。洪男情緒失控，拿出身上的檳榔刀攻擊施女要害部位，施女大聲呼救倒地。

附近2名護理師前來幫忙，洪男又持刀攻擊2人，其中一人遭劃傷腹部，跌倒在地，另一名護理師則奮力與洪男抵抗，並試圖奪刀，結果身受多處傷害，連右手掌肌腱、神經都被砍斷，影響機能。洪男殺紅了眼，持刀對倒在地上的第三名護理師猛刺，還大喊「憑什麼把我關在這裡！」其餘人趕緊上前制伏洪男。

案發後引起社會恐慌，法務部長蔡清祥當時還針對本案發言，「嚴加追訴、予以嚴懲。」他指出，防疫期間醫療人員已經非常辛苦，還有人以暴力對待，要予以譴責。洪男遭移送法辦，提起公訴。一審法院審理後，將他重判有期徒刑12年6月。二審改判有期徒刑9年4月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。