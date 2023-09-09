嘉義市持續擴大取締酒後駕車　下午酒駕、宿醉酒駕最嚴重

▲▼ 嘉義市警局針對酒駕加強取締， 呼籲民眾別抱僥倖心態酒後上路 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於酒後駕車肇事造成民眾嚴重傷亡與生命財產損失，引起社會輿論及民眾之高度重視，嘉義市政府警察局為展現警察強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，將持續擴大取締酒後駕車執法。

統計嘉義市111年酒駕肇事79件，死亡事故2件，取締酒後駕車計795件，其中以刑法第185條之3移送法辦有495件，依道路交通管理處罰條例第35條舉發有300件。112年1月至8月，取締酒後駕車計424件，酒駕肇事73件，死亡事故3件；以駕駛機車肇事46件(占63.0%)最多、駕駛汽車肇事24件(占32.9%)次之、駕駛慢車肇事3件(占4.1%)再次之。

肇事時段分布於14時至20時計發生16件，研判應為「上班期間飲酒後騎乘車輛」；另肇事時段分布於06時至12時計發生15件，研判應為「宿醉狀態後騎乘車輛」。

局長陳炯旭表示，為強化取締酒後駕車執法工作，警察局將持續針對本市轄區易發生酒後駕車違規路段、場所及周邊道路編排勤務，並於市區規劃多處封閉式路檢點，積極攔查實施檢測，以有效遏止酒後駕車違規及肇事行為；同時呼籲駕駛人，為維護自己及用路人生命財產安全，勿酒後駕車、醉不上道，共同建構優質交通安全環境，營造友善、健康幸福城市。