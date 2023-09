摩洛哥強震632死！聯合國承諾提供協助　各國領袖表達哀悼

▲摩洛哥強震後居民返回家園崩潰痛哭。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

摩洛哥西南部8日晚間11時左右,發生規模6.8強震,震央距離大城馬拉喀什(Marrakech)約72公里,目前已造成632人死亡、329人受傷,各國領袖也隨即表達慰問,聯合國承諾提供幫助,以色列也準備好派遣救援代表團前往當地救災。

▲摩洛哥強震造成至少632死。(圖/CFP)



根據CNN報導,摩洛哥強震至今造成632人死亡、329人受傷,當地醫院已湧入大量病患,摩洛哥輸血和血液學中心呼籲民眾捐血,儘管救援行動已經展開,但道路因地震而損毀,搜救隊前往重災區的行動困難重重。

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)宣佈,目前已指示政府機構動員向摩洛哥提供協助,包含派遣救援代表團前往當地救災;法國外交部長科隆納(Catherine Colonna)表示,法國大使館已經在摩洛哥設立危機中心,總統馬克宏(Emmanuel Macron)也表示,法國隨時準備好提供救援,「我們與受害者及其家屬同在。」

印度總理莫迪(Narendra Modi)9日在G20峰會開幕式中,也向摩洛哥表達慰問,同時準備提供一切可能的援助,「在這個困難時刻,我的心與摩洛哥同在。」 聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在聲明中指出,聯合國準備向摩洛哥政府提供幫助。

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…