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小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

暖心業者協助小姊弟家屬舉辦後事，希望能藉此慰藉受害家屬。（圖／黃翎瑄攝）

▲暖心業者協助小姊弟家屬舉辦後事，希望能藉此慰藉受害家屬。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市中和區14日發生雙屍命案，36歲蘇姓女子疑因不堪長期的經濟壓力，而衝動將2年幼子女悶殺致死，而家境清寒的小姊弟一家，喪葬重擔恐全落在外公身上。對此，負責的殯葬業者則表示，小姊弟的喪葬費用全免，希望能提供家屬慰藉，專心準備後事。

據了解，蘇女疑因單親壓力大，甚至家中也有長期臥病在床的祖母需要照護，一家人僅靠蘇女爸爸與蘇女微薄的收入支撐，入不敷出的生活造成經濟壓力瀕臨崩潰，竟直接計謀將年幼兒女帶至旅館利用枕頭悶殺致死，蘇女犯案後也已遭檢方聲押禁見。

然而，小姊弟兩人的後事恐將重擊家中經濟，喪葬重擔全落在蘇女爸爸身上，對於年邁的蘇父而言，失去乖巧外孫的痛已難以撫平，現又將陷入龐大費用的悲慘泥沼中，遭遇十分令人心疼。

對此，負責的殯葬業者連小姐表示，考量到孩子們的家中經濟與情況，業者們將會自行吸收小姊弟的喪葬費用，希望能藉此慰藉受害家屬，專心準備孩子們的後事。

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