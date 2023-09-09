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摩洛哥強震恐破千死！2000萬人感受強烈搖晃　歷史「紅牆」損毀

記者張方瑀／綜合報導

摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，是當地百年以來最強烈地震，目前已知造成近300人死亡，而美國地質調查局評估，死亡人數可能高達1000人。

▲▼ 摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透）

▲摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什出現災情。（圖／路透）

摩洛哥內政部指出，這起地震目前已造成296人死亡、153人受傷；當地Al Aoula電視台指出，由於災區周圍的道路損毀，救援隊仍在努力挺進受災最嚴重區域。

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生強震，馬拉喀什（Marrakech）民眾地震後在街道上避難。（圖／CFP）

▲馬拉喀什民眾地震後在街道上避難。（圖／CFP）

根據美國地質調查局（USGS）評估，多達2000萬人感受到強烈搖晃，並針對這起地震可能造成的人命傷亡發出橘色警戒，預估死亡人數介於100至1000人；對經濟損失則發出最高的紅色警戒，預估損失落在10億至1百億美元之間，「總體來說，這個地區的居民住在非常容易受到地震影響的建築物中。」

▲▼美國地質調查局（USGS）摩洛哥災情評估。（圖／翻攝自USGS）

▲美國地質調查局（USGS）摩洛哥災情評估。（圖／翻攝自USGS）

摩洛哥西南部8日晚間11時左右，發生規模6.8強震，接著於19分鐘後又發生規模4.9餘震，震央距離大城馬拉喀什（Marrakech）約72公里，深度僅18.5公里，這也是北非100多年來最強烈的地震。

▲▼ 摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透）

▲摩洛哥8日深夜強震造成近300人死亡。（圖／路透，下皆同）

▲▼ 摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透）

CNN指出，馬拉喀什是一座擁有近1000年的歷史古城，有許多中世紀的宮殿、清真寺、花園等，舊城區被紅牆包圍，這些牆壁最早是在12世紀初期修建，而這裡的建築物由紅砂岩建造，在2019年約有300萬名遊客到訪。強震發生後，依據當地電視台播放地震發生後的畫面，清真寺尖塔倒塌，汽車遭瓦礫砸壞，紅牆也出現破損。

▲▼ 摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透）

▲▼ 摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透）

▲▼ 摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透）

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