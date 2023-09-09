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台南知名品牌參展台南品味週　帶動台南高鐵商圈人潮

▲「台南品味週」開展，藝群醫美集團受邀參展，帶動台南高鐵商圈人潮，嘉惠台南高雄地區民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南品味週」開展，藝群醫美集團受邀參展，帶動台南高鐵商圈人潮，嘉惠台南高雄地區民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南品味週」為南部一年一度消費盛會，規劃「台南國際頂級酒展」、「台灣茶產業博覽會」、「台南國際咖啡美食展」、「台南汽車/休閒展」、「台南珠寶暨家具展」5大主題展，讓消費者逛一個展覽就能有最多元的享受，台南藝群醫美集團受邀參展，帶動台南高鐵商圈人潮，嘉惠台南高雄地區民眾。

2023台南品味週於9月8日到10日在大台南會展中心(ICC Tainan)舉辦，台南會展中心是台南會議展覽新地標，緊鄰高鐵台南站，台鐵沙崙站旁，大眾運輸交通便利，吸引台南高雄地區民眾前來參觀，讓民眾一起參與歡樂消費。

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▲「台南品味週」開展，藝群醫美集團受邀參展，帶動台南高鐵商圈人潮，嘉惠台南高雄地區民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

時尚雜誌調查台灣保養品銷售排行榜，報導指出Dr.藝群植物神經醯胺精華露於2020年榮獲台灣本土品牌銷售冠軍，深獲民眾喜愛。藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，藝群醫美集團旗下有12家藝群醫美診所與一家Dr.藝群保養品公司，除了藝群診所分布在台北、台中、台南、高雄地區以外，藝群保養品更是經常獲得銷售冠軍殊榮，在台灣1300家實體美妝門市銷售，包含寶雅POYA、屈臣氏Watsons、康是美COSMED，特美事Tomod’s等。線上通路包含MOMO、YAHOO、PCHOME、蝦皮購物等，銷售渠道包含實體通路與虛擬通路，進行虛實整合，完成全面通路布局，藉由不同通路來親近消費者，縮短購物路徑。

藝群醫美集團身為台南在地企業，從台南起家，發展到全國各大都市，更是台灣醫學美容產業先行者，連結產、官、學、研發等產業鏈，帶動生技產業創新及升級，提升各項產品之品質。藝群醫美集團全力支持政府推動生技產業計畫，以「連結未來、連結國際、連結在地」為主軸，落實「完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業」等行動方案，結合北中南的保養品衛星工廠，建構最佳的藝群保養品產業鏈。

擁有眾多銷售據點的藝群醫學美容集團，致力於提升精緻服務，在這次的參展期間，推出許多保養品的優惠活動，分享給入場民眾，讓民眾都能享受到「極致呵護、平價奢華」的保養品優質體驗。

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