新北瘖啞男深夜駕車山區拋錨　衝警所「手機打字求助」

▲警方趕到瘖啞男刁車現場，並開啟警示燈在道路警戒管制。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市37歲張姓瘖啞男子今日凌晨3時許，拜訪友人返家途中行桃園市經龍潭區龍新路段時因車子拋錨刁路中，沿路步行四處找尋協助，急忙衝進亮燈開門的派出所，透過手機打字告訴員警他的困境，員警先行以電話協助聯絡拖吊車，並於現場陪同張男等待拖吊車到現場，順利的協助排除車輛問題。

▲▼經員警連絡拖吊車將車拖離道路，協助張男排除車輛問題。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局三和派出所警員曾子謙於凌晨擔服值班勤務，1名男子焦急的衝進派出所，因該男子無法言語，使用手機打字與警方溝通，並表明自身為瘖啞人士，因此無法說與聽，後續員警也以手機打字方式與其溝通後，始得知其汽車拋錨於路中無法發動行駛。

由於該處無路燈直接照明，深怕衍生其他交通事故，曾姓警員隨即駕駛警車與張男趕至現場，並立即開啟警車警示燈在道路警戒管制，但深夜裡汽車維修廠均未營業，員警先行以電話協助聯絡拖吊車，並於現場陪同張男等待拖吊車到現場，最後員警協助張男代向拖吊業者說明溝通，順利的協助排除車輛問題。事後張男對著處理員警以手機打字說：「人民保母；有您真好」，並頻頻鞠躬致謝。