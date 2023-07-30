16噸遊覽車市區拋錨　台南3警揮汗推300米到寬廣處

▲員警化身大力士推行遊覽車之一幕，讓許多民眾好奇佇足圍觀，還以為是警察新式訓練，知道緣由後也為員警之強建體魄稱讚不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權派出所員警，30日上午7時許發現1輛遊覽車故障拋錨於忠義路與民權路道路中央險象環生，52歲王姓司機駕駛表示因發動機臨時故障無法發動引擎困在道路中，員警考量大型遊覽車停於路口停等恐會造成人車追撞之危險，合力將遊覽車推到路旁安全處，將障礙排除。

民權派出所警員陳科志、陳俊廷、鄭亦晉30日上午7時許執行巡邏勤務中，發現有一部遊覽車在中西區忠義路與民權路口拋錨，員警立即下車察看，發現52歲王姓男子駕駛之遊覽車，因發動機故障於路口拋錨動彈不得。

由於該處位於市區重要路口，且接近上班尖峰時段，過往人車閃避險象環生，且為怕後車追撞及避免造成交通壅塞，員警陳科志、陳俊廷、鄭亦晉立即上前指揮交通，並挽起衣袖，由駕駛上車控制方向盤，再由3員警合力在後推動著16噸重之遊覽車，直推行300公尺遠之路旁寬廣空間，才讓車輛臨停等待修復。員警化身大力士推行遊覽車之一幕，也讓許多民眾好奇佇足圍觀，還以為是警察新式訓練，知道緣由後也為員警之強建體魄稱讚不已。

第二分局表示，道路交通管理處罰條例第59條規定：汽車駕駛人，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，或於移置前，未依規定在車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌或事後不除去者，處新台幣1500元以上3千元以下罰鍰。並呼籲用路人，行車前務必檢查車輛狀況，以確保自身及其他用路人安全；發生故障時也應立即設法排除，架設告示或標誌，避免發生危險追撞。