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登山客「刁車」！4阿兵哥管制交通險失温　警夜衝10公里暖送薑湯

▲▼合歡所員警近深夜仍衝10公里上山為4名大兵送上薑湯與巧克力，避免了失溫的危險。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼合歡所員警近深夜仍衝10公里上山為4名大兵送上薑湯與巧克力，避免了失溫的危險。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最近受到西南氣流鋒面的影響，全台都有短暫雷陣雨，合歡山更是從昨(16日)早上10時就開始變天，山頭始終籠罩在霧雨之中，溫度更是跌倒10度以下，又濕又冷。日前來自新竹的4名登山客剛爬完羊頭山，欲開車返回中，好不容易趕在17時通過關原坍方災區，未料，卻在台14甲線35.4公里海拔3000公尺標牌附近拋錨，合歡派出所獲報後，詢問拋錨狀況，確認是水箱發生問題，立即攜帶水箱精、礦泉水上山救援。

員警摸黑馳赴10公里山路，到了現場之後，發現除了受困的楊姓報案人之外，還有4名年輕人正在事故現場協助警戒，好讓來往車輛通過這段上下坡的崎嶇路段。

當時員警不以為意，只能專心協助報案人排除拋錨狀況，但檢視該車水箱問題，發現水箱既沒燒裂，周邊管線也正常，理應加滿比例的水箱精混水比例後，即能順利發動，但發動後引擎很快就沒力熄火了，之後再拆下空氣濾清器內之泡棉，期能減低進氣負荷，未料仍然很快就熄火。

再度檢視車況，原來是水箱蓋的壓力閥已經老舊脫落了，難怪車輛發動後，水箱內的水會遇熱溢出，導致引擎很快熄火。由於合歡所並沒有各種規格之水箱蓋的配置，實在愛莫能助，所以只請報案人請求車廠派遣拖吊車上山救援，當員警離開現場後，發現該4名年輕人仍在現場協助警戒。

▲▼合歡所員警近深夜仍衝10公里上山為4名大兵送上薑湯與巧克力，避免了失溫的危險。（圖／新城警分局提供，下同）

當員警回到派出所沒多久後，又接到楊姓報案人報案，報稱拖吊車已到現場，不過剛剛協助他警戒事故現場的4位年輕人現在已經出現失溫狀況了，請求前來救援。

合歡所員警獲報後，立即攜帶裝滿沸水的保溫壺、薑茶包、巧克力、暖暖包等驅寒物品趕赴上山，到場後已是晚間21時30分，海拔3000公尺的夜間溫度只有9度左右，4名年輕人已被凍得蜷縮在護欄下。合歡警趕緊拿出救援物品，幫4人沖泡了4杯熱薑茶，並提供巧克力予以補充熱量，經員警初步給予驅寒救助後，4人總算脫離失溫的危險。

經詢問，4名年輕人正在桃園的陸軍化生放核訓練中心、陸軍航空601旅龍城營區裡服役，此次他們趁著休假前來合歡山旅遊，在旅途中遇上汽車拋錨的民眾，遂基於軍愛民的理念，主動下車協助受困民眾管制警戒，預防他們遭到不知情車輛的追撞，4人從傍晚17時一直警戒至晚間21時，卻未料遇上氣溫驟降，差點陷入失溫之險境。

由於時間已近深夜，合歡警擔心4人體力不濟，遂將4人帶回派出所安置，除燒煮泡麵予以充飢之外，並讓他們在樓上通鋪小瞇一下，隔晨6時再讓他們離開，在12時前來得及返回營區。

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