　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最高！綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚

▲▼綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚。（圖／輔仁大學提供）

▲輔大於112學年度分發入學招生額滿，分發率100%。(圖／輔仁大學提供，下同)

生活中心／綜合報導

輔仁大學於9月8日舉行112學年度開學典禮，在當前少子化趨勢下，輔大仍成功達到100%的招生率，並在所有滿招學校中以4139名學生位居首位。校長江漢聲表示，這一成果得益於學校提供的多元課程和豐富資源，輔大的學生能文能武同時關心社會，做中學加上產學合作培養國家社會需要的人才。

▲▼綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚。（圖／輔仁大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被體操界稱為「最強國中生」的莊佳龍，也選擇進入輔大就讀，莊佳龍是體操界的新星，值得期待。

輔大今年的新生陣容堪稱星光熠熠，包括奧運桌球選手林昀儒、被譽為「最強國中生」的體操選手莊佳龍、奧運金牌得主許樂，以及「金獎鼓王」尼樂傑等。

江漢聲校長進一步解釋，輔大的招生成功不僅僅是因為學術表現，更因為其全人教育的理念和跨領域學習的機會，使學生能夠發展多方面的專長，增強其在職場的競爭力。

▲▼綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚。（圖／輔仁大學提供）

▲本屆參加叩門禮的優秀新生。由左至右：蕭如琳(中文系)、「金獎鼓王」尼樂傑(音樂系)、李宜蓁(影傳系)、聽奧金牌許樂(體育系)、許睿宸(電機系)、張晶(英文系)、蘇禹丞(營養科學系)、陳虹妘(織品服裝系)。

此外，輔大的校友網絡也為學校的發展提供了強大的支持，他們不僅在經濟上支持學校，還積極參與學校的各種活動，使輔大在少子化的大環境下仍能保持其優勢。

開學典禮上，輔大還舉行了傳統的「叩門禮」，象徵著新生開啟大學生活的新篇章。董事會柏殿宏神父在致詞中鼓勵新生，除了學習知識外，還要積極參與社會服務，貢獻自己的一份力量。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
說好中午討論！基泰搞失蹤　李四川怒了
新竹縣工務處長4人全收押！藏錢筆記本曝　地點多到搜不完
螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光
資生堂千金「隆胸完硬掉」　慘變石頭奶
獨／無人機勘災大直塌陷！　松機暫停起降
43歲美魔女演婆婆！　穿泳裝「大開深V」挺胸辣爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藍皮文博號首發！陸小芬重現電影場景　預告北市唯一「地表火車」

螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光

獨／北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

建中與北一女應合校！逾6成民眾同意　學者批：男女分校像種族隔離

技能再+1！越南客求換發票　超商店員「流利對答」…全場喊加薪

全台最高！綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚

過半民眾同意「校園性霸凌或騷擾嚴重」　對學校處理沒信心

2023職場12大熱門現象！抖音發起「懶女孩工作」世代夯、周一極簡化

低壓甩雨彈亂周末！2熱帶擾動發展　生成颱風機率曝

辣妹闆娘發麵包送暖大直住戶！遭質疑想紅　店家：封路也沒人來買

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

道明中學操場、圍牆裂巨縫　大直民宅塌陷校方急停課1天

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

藍皮文博號首發！陸小芬重現電影場景　預告北市唯一「地表火車」

螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光

獨／北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

建中與北一女應合校！逾6成民眾同意　學者批：男女分校像種族隔離

技能再+1！越南客求換發票　超商店員「流利對答」…全場喊加薪

全台最高！綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚

過半民眾同意「校園性霸凌或騷擾嚴重」　對學校處理沒信心

2023職場12大熱門現象！抖音發起「懶女孩工作」世代夯、周一極簡化

低壓甩雨彈亂周末！2熱帶擾動發展　生成颱風機率曝

辣妹闆娘發麵包送暖大直住戶！遭質疑想紅　店家：封路也沒人來買

身分證拿出來！「這數字」中3碼免費看電影　還有萬雙零碼鞋可買

永遠的兄弟！德國軟豆擁抱里夫斯　美媒點出美國男籃最大敗筆

老公隱瞞染病還買春　陸法官「不准離婚」還叫妻子去和好

基泰害420人無家可歸還搞失蹤！李四川怒斥：這不是處理事情的態度

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

台11線牛山段區間測速+移動測速　啟用首週無事故

獨家／去年爆秘婚⋯台粉認出《后翼棄兵》女神　 看展熱吻老公閃炸

阿北清晨闖紅燈「猛撞機車」烏龜翻躺路中　路邊4大1小車遭殃

綠營攻「大直工安案」躲超思蛋爭議？　朱立倫：民進黨不要躲避

批民進黨轉移超思弊端　王鴻薇反擊：林智堅拿綠能公司百萬政治獻金

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

生活熱門新聞

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

即／強烈雨帶夜襲台南！市區慎防淹水

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

基本工資連8漲！793萬人每月健保多繳17塊

1縣市大雨！　連4天炸劇烈雷雨

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

迎來永和大違停時代因為他？交通組回應

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

大直災民何時能回家　取決3指標

更多熱門

相關新聞

教育自由化　拯救私大的解方

教育自由化　拯救私大的解方

多數人都對台灣教育不滿意。學生抱怨學校教的東西無趣又沒用；老師抱怨學生都在鬼混，家長很難搞，而自己的薪水太少；家長抱怨學校的考試題目古裡古怪，而老師又不會教；企業界抱怨學校教出來的畢業生實務能力不足。其實問題的根本，就是這個世界變化太快了，學校跟老師也不知道要教學生什麼才好。

萬泰科技與輔大發起ACT健康產業聯盟

萬泰科技與輔大發起ACT健康產業聯盟

為印尼僑生就學搭橋鋪路　輔大帶領印尼僑生參訪

為印尼僑生就學搭橋鋪路　輔大帶領印尼僑生參訪

青年融合原民部落文化　手作熱銷碧潭職人市集

青年融合原民部落文化　手作熱銷碧潭職人市集

盤點全台10所指標大學租金投報　第一學府不到2%吊車尾

盤點全台10所指標大學租金投報　第一學府不到2%吊車尾

關鍵字：

輔仁大學輔大開學典禮招生率私立大學

讀者迴響

熱門新聞

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

網紅士林遭酒駕男撞上！全身多處受傷送醫

包小柏女兒骨灰隨身帶

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

害大直民宅塌陷　基泰凌晨悄刪1資訊

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面