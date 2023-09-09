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普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」　店長1舉動網讚爆

中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲中元普渡是年度大事。（示意圖／本報資料照）

記者施怡妏／綜合報導

普渡拜拜可說是民間年度大事，家家戶戶準備供品時，都會到各大賣場採購，就有在賣場工作的網友表示，某建設公司的董娘在店裡大吼要退貨，接著從名車上搬下一大堆餅乾、罐頭，店長拒絕退貨，董娘就在賣場內大小聲，還說要找老闆，最後店長拿自己的錢退給董娘，請員工把東西分一分帶回家。

原PO在臉書「匿名公社」發文，有個穿著漂亮的阿姨，將名車停在賣場門口，她請對方停在停車格內，但阿姨沒有理會，就自顧自地從後車廂搬下商品，「後來我講第二次，她就吼我她是來退貨的，她搬下來那一大堆全都是餅乾罐頭，完全不知道她是要退什麼」。

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接著，阿姨對店長大小聲快1小時，店長便拿著錢包，將商品的錢退給阿姨，等阿姨離開賣場，店長才無奈表示，阿姨是某建設公司的董娘，「那堆大概就是她們普渡拜拜完的東西，店長原本也是堅持不肯退，但阿姨說不給退就不走，還要找老闆」，後來店長被盧到受不了，才決定退錢給她。

原PO表示，退給阿姨的錢是店長的錢，店長要大家把東西分一分帶回家，「看著他無奈的背影，突然覺得他又可憐又好像發著光，對比那位阿姨，雖然她穿得很漂亮、開名車、事業又做很大，但對比我家店長，她的人品真的嘖嘖」。

貼文一出，掀起網友討論，「普渡拜拜的東西．拿去退費刷新了我的三觀」、「董娘退的是她的福氣、退的是功德、退的是財氣，全部退光光」、「就是沒水準才會這樣，還某建設公司董娘，拜完了還退貨，笑死人」。還釣出曾做過賣場的網友指出，「以前做大賣場就遇過不少這種傢伙了，來退貨的東西上面都有插過香的痕跡」。

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