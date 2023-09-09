股價多少不重要！PTT股板「菲神」解密：經營者誠信決定安全度

▲PTT股板「菲神」認為，股價現在多少並不重要。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

從理財門外漢到年領千萬股息，PTT股板「菲神」菲比斯近來出書《菲式思考》，提到人們在買股票前應該先培養正確的交易心態，他認為「股價都是虛的」，也就是「股價現在多少並不重要」，重要的是這家公司的現在、未來是否超估想像、值得想像，尤其是一家公司經營者的誠信，決定了一家公司的未來與安全度。

菲比斯原本是財金門外漢，從灰心的生科、表演藝術，進證券期貨業工作，最終離職並成為市場知名投資人，長期分享也被PTT股板鄉民稱為「菲神」。從十萬到數億的成功經歷，他表示自己的投資心法與「邏輯思考」有強烈關聯。

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他近來出書《菲式思考》，表示這本書顧名思義，是透過他的思考在看事情，相較於技術分析或其他投資相關事宜，他認為「我的思考方式，才是真正讓自己在這條路上穩定前進的關鍵力量。」

對於買股票投資，他認為應該培養正確的交易心態，首先要明白「股價都是虛的」，而實的是什麼？「是公司賺的錢。而股價則是針對公司目前賺的錢、未來能賺得的錢，及現有價值的想像。」

菲比斯說，「所以這個想像的model，自然是股價攻防的重點，假設關於未來的想像並不美好，那自然持有股票不如不持有，股價就下來了；未來美好，大家想參與美好的未來，自然提錢進來，股價就起來了。所有資料都是為了了解這戰爭迷霧中的未來猜想。」

他強調，股價現在多少並不重要，重要的是這家公司的現在、未來是否超估想像、值得想像，更舉例，若有一家全台灣財報數一數二爛的公司，當一家公司的現在已經不美好，財報顯現出來是全股票手指數得出來的爛，而產業也不是循環類型，是被破壞的成果，未來賺的錢看不到，在這樣的前提下，當這家公司還拿自己的剩餘價值，也就是現金，去購買一家數一數二爛公司的股票，無疑是一件很愚蠢的事情。

菲比斯表示，「因為削減了現金，換來了爛股，那這家公司不就更爛了嗎？大家買股票時千萬記得，人也是要認的，如果是慣性空口說白話的董事長、經理人的公司，千萬別買，經營者的誠信決定了一家公司的未來與安全度。」

《菲式思考》由商周出版發行，他表示，如果讀者能把他描述的想法，轉化到自身的工作或創業項目上，相信也能幫助到取得更好的成果。

▲PTT股板鄉民口中的「菲神」菲比斯出書。（圖／商周出版）