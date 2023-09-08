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聯想攜手業界夥伴建立雲端應用　打造企業解決方案、邊緣運算

▲▼Lenovo,AI。（圖／翻攝自Lenovo）

▲ 2023 Lenovo TW Accelerate 通路展望大會。（圖／翻攝自Lenovo）

記者樓菀玲／台北報導

Lenovo 今日於 2023 Lenovo TW Accelerate 通路展望大會上，聯手 AMD、台灣微軟及 NVIDIA，鎖定 AI 人工智慧領域，並與超過 70 家跨領域夥伴共論未來科技生態圈發展。會中展示了 Lenovo 於企業解決方案、邊緣運算、雲端應用及綠色科技等領域的最新成果。

自踏入"以服務為導向"的轉型策略後，Lenovo不僅持續銷售高品質的硬體設備，更結合軟體服務，成為全方位的解決方案供應商。近期研究顯示，高達43%的企業資訊長認為部署AI技術是當務之急。

Lenovo已經成功將ThinkEdge邊緣運算技術應用於智慧城市、零售和廠房管理等領域。其中，在西班牙巴塞隆納的案例中，利用邊緣運算有效整合城市交通，降低空污並解決交通問題；而在美國超市Kroger，其技術協助監控自助結帳異常，實現更高效的運作。

此外，Lenovo也推出了「數位化辦公解決方案Digital Workspace Solutions（DWS）」，以滿足現代企業對混合辦公模式的需求，並在安全性上推出ThinkShield資安解決方案。

大會現場除了展示Lenovo的新產品系列、Motorola新摺疊手機等，還強調了其ESG目標和成果。結合全面的產品、IT技術支援和平台，Lenovo提供一站式的銷售管道，並進行360度的核心教育訓練，以促進通路夥伴的業績成長。

總的來說，Lenovo透過此次大會強調了其在科技領域的領先地位，並展望與合作夥伴共同為台灣的未來科技生態圈帶來更多創新。

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