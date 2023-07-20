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聯想OLED雙螢幕筆電Yoga Book 9i　360度靈活切換成創作者最愛

▲▼Lenovo,聯想,筆電,Yoga。（圖／翻攝自Lenovo）

▲ Lenovo推出劃時代新品Yoga Book 9i。（圖／翻攝自Lenovo）

記者樓菀玲／台北報導

Lenovo推出劃時代新品Yoga Book 9i，業界第一款具備雙13.3吋OLED螢幕的筆電，360度翻轉技術搭配雙螢幕特色迸發雙倍靈感，機身搭載第13代Intel Core處理器、Bowers & Wilkins旋轉音箱與Dolby Atmos技術支援，達到創作力、生產力和娛樂的全新境界。

據悉Yoga Book 9i在CES 2023首次亮相後，即獲得超過50項國際獎項，除了承襲Yoga系列的輕薄特色，作為全球首款具備全尺寸OLED雙螢幕的筆電，Yoga Book 9i搭配360度翻轉轉軸和完整的配件組–含皮套支架、磁吸式藍牙鍵盤和Lenovo Digital Pen 3 觸控筆–可靈活地變化多種使用模式，重新定義了筆記型電腦的形態。

全新Yoga Book 9i雙螢幕的設計賦予使用者者獨特的多功能體驗，創作者可以使用上方螢幕尋找素材、下方螢幕繪圖；工程師可以使用上方螢幕學習、下方螢幕編寫程式；直播主可以使用上方螢幕進行直播、下方螢幕玩遊戲；上班族可以使用上方螢幕登入線上課程學習、下方螢幕抄寫筆記等，享受跨螢幕多工的便利性。

Yoga Book 9i也可作為一台直立式螢幕使用，五指輕點螢幕拓展視野邊界，雙創作模式的上下螢幕完整呈現一個應用程式，一眼覽盡超長文件。若是在桌面空間不足的空間，像是飛機上、咖啡廳，Yoga Book 9i也能回歸筆電狀態，八指觸碰下方螢幕即可啟動虛擬鍵盤和觸控板，或是將隨附的磁吸式鍵盤放置在下方螢幕上，無縫切換使用模式。

▲▼Lenovo,聯想,筆電,Yoga。（圖／翻攝自Lenovo）

▲ 螢幕本身具備可翻轉的特性。（圖／翻攝自Lenovo）

當90度轉動Yoga Book 9i即可進入雙閱讀模式，立於專屬的皮套支架上，宛如一本開啟的書籍但卻有更多可能！使用者可以隨時在其中一個螢幕開啟文章閱讀，另一個螢幕則可開啟Smart Note作筆記，透過Lenovo Digital Pen 3 觸控筆擷取重要段落、撰寫紀錄，達到事半功倍的效果。

Yoga Book 9i的翻轉特色加上雙螢幕，當筆電折疊成帳篷的形狀時，便進入雙展示模式，可以讓面對面溝通的使用者同時看到筆電畫面。對於臨時拜訪客戶的簡報需求，或是公司內討論會議需要共享畫面，都能輕鬆優雅的完成，更能透過觸控螢幕即時畫重點，大幅提升互動感。

▲▼Lenovo,聯想,筆電,Yoga。（圖／翻攝自Lenovo）

▲ 現場展示各種應用。（圖／翻攝自Lenovo）

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