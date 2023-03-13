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Lenovo 推出全新桌上型工作站　再創效能與速度巔峰

▲▼Lenovo 推出全新桌上型工作站　再創效能與速度巔峰。（圖／取自Lenovo）

▲ Lenovo 推出全新桌上型工作站。（圖／取自Lenovo）

Lenovo發表品牌旗下最強大的三款桌上型工作站 ThinkStation PX、P7 與 P5，技術規格全面改良升級，搭載Intel 全新一代處理器，最高支援 120 CPU 核心，以及 NVIDIA RTX 高階專業級 GPU，不僅能夠幫助個人輕鬆面對高負載的工作，還能滿足各專業領域繁重的運算需求。

除了軟體再進化，新品亦配備全新頂規機殼以及進階散熱系統，更可透過 BMC（基板管理控制器1）進行遠端系統監控。Lenovo 桌上型工作站可用於虛擬實境、混合實境體驗和虛擬製作，以及機器學習、數據科學、電腦輔助工程（CAE）、實境擷取與 AI 等次世代應用，功能與時俱進以滿足在疫後混合型工作型態下，使用者對於功能、效能與速度提升的要求。

為打造理想之作，Lenovo 與其客戶——全球頂級奢華汽車品牌Aston Martin 合作，共同設計三款 ThinkStation 工作站的機殼，致力於提供最佳效能與進階客製化選項，並在外型上融合 Aston Martin 的美學風格和 Lenovo 的品牌色紅色。為了實現極致效能，讓使用者在處理複雜工作的每一步都更省力，雙方團隊打造出全新免工具拆裝機殼，大幅提升使用彈性，機台設計更符合人體工學，帶來最舒適的使用體驗。

機殼上的3D外型設計受到 Aston Martin 經典 DBS GT 車款啟發，讓桌上型工作站也能擁有旗艦跑車的標誌元素。不只外型搶眼，重新設計的空氣擋板、加大版 3D 六邊形通風口以及 Lenovo 專利三通道冷卻系統亦確保氣流暢通無阻，在引入最多冷空氣的同時加強散熱，藉此優化處理器、顯示卡、記憶卡和儲存裝置的效能。此外，三款新產品皆採用創新模組化設計和前置硬碟槽，使系統維護及升級更方便靈活。

Lenovo高階旗艦工作站ThinkStation PX 具備卓越的功能與效能，可支援的核心數量與擴充能力更勝前幾代產品。產品採用最佳化機架設計，提供桌上型工作站和資料中心應用所需的彈性，讓使用者能夠在兩者之間流暢切換。此外，ThinkStation PX由最新第四代 Intel Xeon 可擴充處理器驅動，最高支援 120 CPU 核心，平均效能較上一代增加 53%2；雙插槽設計可支援四張NVIDIA RTX™ 6000 Ada 世代顯示卡，協助使用者執行高負載的工作，例如創作後製和CAE模擬等。

全新工作站最高支援2TB DDR5 記憶體和高頻寬 PCIe Gen 5儲存空間，大幅加快傳輸速率，無論在資料中心使用或一般工作環境皆適用，還能進一步實現混合工作環境中的多人虛擬化操作。最後，新品亦提供 1850W PSU 高效率電源供應器和選配的備援電源供應器，為使用者提供更可靠的電池保障。

▲▼Lenovo 推出全新桌上型工作站　再創效能與速度巔峰。（圖／取自Lenovo）

▲ ThinkStation PX。（圖／取自Lenovo）
ThinkStation P7 採用突破性的全新運算架構，結合最新 Intel Xeon W 處理器，能在單一插槽提供多達 56 核心，為運算密集、多執行緒工作提供超乎想像的運算效能。透過4U 最佳化機架設計，ThinkStation P7可以在各種環境中使用，輕鬆處理對於效能與可靠性要求極高的工作負載，無須仰賴伺服器或雲端資源。雙插槽最多可支援三張NVIDIA RTX 6000 Ada 世代顯示卡，提供超越以往的繪圖、視覺化設計、即時渲染、CAE 和AI效能，從汽車設計、計算流體力學分析到複雜的影片製作與渲染等工作流程，使其能夠應付任何高難度挑戰，是內容創作者、建築師、設計師、工程師和資料科學家的理想工作夥伴。

▲▼Lenovo 推出全新桌上型工作站　再創效能與速度巔峰。（圖／取自Lenovo）

▲ ThinkStation P7。（圖／取自Lenovo）
ThinkStation P5 是一款穩定可靠的桌上型工作站，可應用於各行各業。經過重新設計後，ThinkStation P5著重滿足企業用戶對效能、IT擴充能力和管理便利性的需求。新一代P5配備全新機殼與高達 24 核心的 Intel Xeon W 處理器，且最高支援兩張 NVIDIA RTX A6000 專業級顯示卡。搭載高速 DDR5 記憶體和 PCIe Gen 5儲存裝置，可依據使用者的需求靈活調整配置、優化效能。專為建築師、設計師、工程師與創意工作者設計，處理實體建模和運算密集工作，例如 BIM（建築資訊模型）、複雜的 3D CAD、實境擷取和地理空間視覺化、視覺特效和邊緣部署等都能輕鬆應付。

▲▼Lenovo 推出全新桌上型工作站　再創效能與速度巔峰。（圖／取自Lenovo）

▲ ThinkStation P5。（圖／取自Lenovo） 

ThinkStation PX、P7 與 P5 工作站適合部署在最嚴苛的 IT 專業工作環境，提供企業級的功能與安全性。產品除了通過 Lenovo 嚴格標準與測試，還提供 ThinkStation Diagnostics 2.0診斷解決方案、支援 ThinkShield，Premier Support 和三年保固等，更能提供使用者工作時所需的安全保證。

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